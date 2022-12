Iranski aktivisti državljane pozivajo, naj se tri dni vzdržijo nakupov

Protesti naj bi se začeli danes, trajali pa bi tri dni. Protestniki državljane pozivajo, naj tri dni ne nakupujejo in tako preprečijo pretok denarja v iranskem bančnem sistemu. Kot poudarjajo aktivisti, bi moralo do vključno srede ostati zaprtih čim več trgovin, še posebej na tržnicah v večjih mestih, ki so središče gospodarskega dogajanja v državi.