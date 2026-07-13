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Iranski 'črni seznam': zahodni voditelji v zaporniških oblačilih

Teheran, 13. 07. 2026 08.44 pred 1 uro 2 min branja 47

Avtor:
M.S.
Črni seznam

Iranski časopis je objavil črni seznam tujih politikov, ki jih vidi kot odgovorne za smrt iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Na seznamu je poleg ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. Italijanska obveščevalna služba naj bi že preverjala, kdo stoji za objavo.

Iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej je minuli konec tedna napovedal neizogibno maščevanje za uboj očeta in predhodnika.

"To maščevanje je volja našega naroda in neizogibno ga je treba uresničiti," je Hamenej zapisal v pismu.

Iranski časopis Hamshari je medtem objavil črni seznam politikov, ki jim pripisuje odgovornost za smrt ubitega voditelja. Na obdelani fotografiji so izraelski premier Benjamin Netanjahu, predsednik ZDA Donald Trump, izraelski obrambni minister Israel Katz, poveljnik ameriškega centralnega poveljstva Brad Cooper, ameriški obrambni minister Pete Hagseth, ameriški zunanji minister Marco Rubio, ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee, načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir, italijanska premierka Giorgia Meloni, izraelski minister za zunanje zadeve Gideon Sa'ar, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron in odhajajoči britanski premier Keir Starmer.

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Po poročanju italijanskega časopisa La Repubblica italijanski obveščevalci preiskujejo, kdo stoji za objavo in ali je seznam uradno stališče Teherana.

Uredniška politika časopisa Hamshari naj bi sicer odražala predvsem stališča mestne uprave Teherana na čelu z županom Alirezom Zakanijem, ki spada v najbolj konservativno krilo iranske politike. Časopis je namenjen najbolj radikalnemu delu lokalnega volilnega telesa. Vendar pa ostaja nejasno, ali obstaja povezava z režimom in ali visoki iranski vladni uradniki delijo stališča, ki jih izraža časopis.

Italijanski zunanji minister je sicer v odzivu na grožnje Melonijevi dejal, da se premierka "ne bo pustila ustrahovati".

"Tisoč raket je pripravljenih in usmerjenih proti Islamski republiki Iran, takoj za njimi pa bo sledilo še tisoče drugih, če bo iranska vlada uresničila svojo grožnjo, ki jo je izrekla na številnih koncih sveta, da bo ubila ali poskušala ubiti aktualnega predsednika ZDA, v tem primeru mene!" pa je pred dnevi zapisal Donald Trump.

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KOMENTARJI47

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Jezna lepookica
13. 07. 2026 09.48
Pravilno, še naš J bi moral biti zraven.
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+2
2 0
Wolfman
13. 07. 2026 09.46
Torej se bosta Donald Trump in Pete Hegseth z roko v roki sprehodila skupaj v večna lovišča! Namreč hihče ne želi imet taka dva pacijenta v zaporu.
Odgovori
-3
0 3
Big M
13. 07. 2026 09.49
Mož-pesek a to si sam zvedo v kehi?
Odgovori
0 0
detect
13. 07. 2026 09.46
Amerika in izrael sta teroristični državi.
Odgovori
-1
2 3
Big M
13. 07. 2026 09.47
Ke pa je Hamas in ISIS?
Odgovori
+2
2 0
zurc
13. 07. 2026 09.42
ne razumem zakaj tu gor toliko zagovornikov irana in sovražnikov zahoda ,vprašaj malo razseljene irnce po svetu ,ki jih je par miljonov pa nobeden ne zagovaja trnutne oblasti in režima ki vlada v iranu
Odgovori
+2
6 4
CorbaMorba
13. 07. 2026 09.44
Zagovarjamo točno te Irance. Ne pa avtoritarnega režima, katerega je prav tako vzpostavila USA.
Odgovori
-1
4 5
lokson
13. 07. 2026 09.45
Točno tako. Nihče, pa se ne zgraža nad številko usmrčeni nasprotnikov in protestnikom proti tem verskim fanatikom.
Odgovori
+1
3 2
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.45
Ne ne, verjet je treba iranskemu režimu, ki pobija lastne ljudi zato, da svet sliši samo pravo resnico.
Odgovori
+3
3 0
boslo
13. 07. 2026 09.48
Nobene dodane vrednosti razvitemu svetu, zakaj morajo obstajat?
Odgovori
0 0
Ombolo
13. 07. 2026 09.39
Prvi dve tarči sta res realni. Kako že gre tista, da Donald zasluži Nobelovo za mir?
Odgovori
+0
5 5
progresivnidaveknastanovanja
13. 07. 2026 09.34
najboljša rešitev za celoten svet, tudi za iran in usa, je popolno uničenje izraela
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+3
9 6
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
13. 07. 2026 09.32
Pa iskreno slika je realna, vse to bi moralo biti tako :)
Odgovori
-2
4 6
lokson
13. 07. 2026 09.32
80% Irancev, misli drugače. Samo vam tega ne povedo. 80% Irancev, si želi trajni izbris teh teokratov, kateri so vrnili Iran v kameno dobo. 80% Irancev, si želi nazaj življenje, kot so ga imeli pred prihodom teh fundamentalistov na oblast. Brez moralne policije in ostalih "dobrobiti" tega verskega fanatizma.
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+5
10 5
Big M
13. 07. 2026 09.46
Stric Loxi + + +❤️
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
13. 07. 2026 09.31
Šli so napasti povsem miroljuben Iran povsem brez razloga in pobili njegove voditelje. Logično, da bo Iran sedaj delal na maščevanju. Ni to Venezuela.
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+0
7 7
Wolfman
13. 07. 2026 09.29
Donald se je že dodobra privadil na življenje po zakloniščih! Umor verskega voditelja Ajatole in pomor 170 šolskih deklic lahko mirno pripešemo Donaldu in njegovemu kolegu Hegsethu. Kako bosta odgovarjala za takšna strahopetna in neodgovorna dejanja bom povedal čas.
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+3
8 5
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.47
Edini, ki se je privadil na življenje v bunkerju, je Hamenej... če je sploh še živ. Glede na to, da ni NITI ENEGA DOKAZA, da je živ, in da je edini kontakt, ki ga ima s svojim ljudstvom, v pismih... sinkota Hameneja najbrž ni več.
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0 0
progresivnidaveknastanovanja
13. 07. 2026 09.28
zelo zelo pogrešam jd vancea. Makroni in Melonijeva sta ok, saj nista dala podpore pristajanju usa letal, če se prav spomnim.
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+3
6 3
bronco60
13. 07. 2026 09.25
Tu se je pa Trump zmotil, če ga odstranijo, se bo začelo resno pogajanje in ustvarjanje miru. Tudi EU bi si oddahnila, kakor tudi drugi nič krivi napadeni ljudje.
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+3
10 7
Fluxx
13. 07. 2026 09.16
Janez bo spet hud ker ni zraven...
Odgovori
+5
15 10
sabro4
13. 07. 2026 09.10
žvače prpa gače....bi mislili prej....problem je ker nihče na zahodu ni poslušl celotno izjavo naslednika umorjenega verskega vodje torej sina Modžtaba Hameneja, ali pa so se poglobili in je sedaj panika, mož lepo pove kako pa kaj glede Trumpa Bibija,.....tako da bo še zanimiv ta lov na glave
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-4
5 9
Zmaga Ukrajini
13. 07. 2026 09.23
A ti si ga pa slišal? Normalnim nam sicer ni prav težko dojeti, da bo Mojtaba (če se bo sploh kdaj pojavil v javnosti), zelo sovražno nastrojen do zahoda, zlasti Amerike, ki mu je pobila pol familije. Ni treba biti ravno raketni inženir... Ker pa je vmes nori trampelj, ki je v primeru atentata nanj zagrozil s popolnim uničenjem Irana,... ni dvakrat za reči, da bo Bibi prišel na kakšno "zanimivo" idejo, ki jo bo kajpak izvedel Mosad. Smešni ste muslimanoljupci, ki si izmišljate nove in nove bedarije v zvezi z Iranom.
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-7
2 9
Meter
13. 07. 2026 09.33
Enim res ni več pomoči.
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+1
2 1
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.44
Kdor verjame, da je sinko Hamenej sploh živ in da so te izjave sploh njegove, ni čisto pri sebi. Niti ene fotografije, niti enega video posnetka, niti zvočnega posnetka... nobenega dokaza, da je živ, odkar je ob prvem valu napadov izginil iz obličja zemlje. Samo "pisma", ki jih piše v bunkerju. Iranci nimajo kamer? Iranci, ki dnevno objavljajo neresnične AI generirane videe svojih uspehov, ne morejo posneti enega videoposnetka svojega vodje, da bi ljudem dokazali, da je živ?
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0 0
Sil Ka 1
13. 07. 2026 09.09
Iranci ne morejo razumeti, da ustrahujejo cel zahodni svet. Ne ostane drugega kot uničiti nosilce ustrahovanja.
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-3
15 18
pravica1
13. 07. 2026 09.24
Tej modeli na plakatu so jim eliminiral cel političen vrh, vključno z njihovo varianto papeža. Nas "civiliste" naj pustijo na miru, za politike se pa nihče nebo prav zares sekiral.
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-1
3 4
Wolfman
13. 07. 2026 09.08
Ves svet si to želi, zob za zob, za verskega voditelja Irana.
Odgovori
-16
3 19
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.13
Ne ves svet, samo posamezni sociopati, ki iz takega ali drugačnega razloga sovražijo Jude in Trumpa.
Odgovori
+1
12 11
Wolfman
13. 07. 2026 09.24
če ti kej ni všeč pri nas te še pospremio.
Odgovori
-4
0 4
Wolfman
13. 07. 2026 09.48
jude se piše z malo
Odgovori
0 0
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.48
Meni je všeč zahodni svet tak, kot je, civiliziran, brez islamistov. Samo taki, kot si ti, jih podpirajo in uvažajo k nam.
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0 0
Jak Tobim
13. 07. 2026 09.08
vsakdanje razglašanje zahdonie civilizacije z najslabšim kar si lahko človek zamisli s strani večine na tem portalu in drhteča želja, da bi tudi sami lahko dobili ukaz, da počno kar počne islamizem - kako malovredno življenje. iranski islamizem je popolnoma uničili polovico svojih sodržavljank, ki imajo pravice enake, kto jih ima pri nas na zahodu hišni ljubljenček, v vojni, ki jo je bil z irakom je poslal stotisoče dečkov v zgodnjih najstniških letih in jih dal v več deset tisočih pobitih in jim potem naredil ogromni spomenik ter razglasil za mučenike. islamsko pravo po homeinioju dovoljuje, da se poroči 9 letnice deklice moškim, ki so lahko tudi v svojih 50 letih, posilstvo je dovoljeno od prvef menstruacije naprej,... lepote islamskega iranskega maščevanja je doživel pisec satanskih stihov,.. komu kaj ni jasno? islam je najhujše zlo kar ga ta planet premore, je nemerljiv z nobeno drugo trenutno zverinskostjo na planetu in prekaša celo samega Putina, ki tekmuje v zločinstvu nad člvoeštvom z njim. ampak, nekateri tukaj bi sočloveku želeli samo to in nič drugega - islam.
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+12
18 6
kot_otrok
13. 07. 2026 09.47
Mislim, če bi tisti, ki ljudi pošiljajo v nepotrebne smrti, sami stopili v prve bojne vrste, bi bil na svetu hitro mir in denar namesto za orožje, bi uporabili v dobrobit človeštva. Dokler pa se bodo sami zaščiteni in v izobilju vsega kar si želijo, lahko ukazovali in z ukazi pošiljali ljudi na morišča toliko časa bodo pa v svetu nepotrebne žrtve. Že tako naravne in ostale nesreče vzamejo veliko življenj in ne rabimo nobenega, ki bi za svoje igrice, delal morije v svetu.
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0 0
royayers
13. 07. 2026 09.08
Ok, izraelski in ameriski politiki so vec kot legitimne tarce, Iran ima vso pravico vrniti za umore iranskih politikov. zob za zob, posteno.
Odgovori
-5
9 14
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.17
Problem, ki ga nekateri ne razumete, so posledice takih potez s strani Irana. Če Iran umori Trumpa ali Netanjahuja, je to za ZDA oziroma Izrael dovolj dober razlog, da Iran izbriše iz obličja zemlje. Nuklearno. Potem boste pa nekateri spet jamrali, kako je to nefer.
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+3
9 6
Zmaga Ukrajini
13. 07. 2026 09.27
Pa če pri tem iranski narod pocrka, a ne? Bravo za to modrost!👏👏👏
Odgovori
+1
2 1
Hugh_Mungus
13. 07. 2026 09.40
A posledic ameriških napadov ne sme bit? Pa izraelskega genocida? To moramo oproščat?
Odgovori
+0
1 1
Novinar24kur
13. 07. 2026 09.07
Srečno Iran!!
Odgovori
-3
8 11
skuripanda burns
13. 07. 2026 09.05
"To maščevanje je volja našega naroda in neizogibno ga je treba uresničiti," je Hamenej zapisal v pismu. Torej se še vedno pretvarjamo, da je Hamenej živ...
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+8
9 1
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