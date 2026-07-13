Iranski 'črni seznam': zahodni voditelji v zaporniških oblačilih

Iranski časopis Hamshari je medtem objavil črni seznam politikov, ki jim pripisuje odgovornost za smrt ubitega voditelja. Na obdelani fotografiji so izraelski premier Benjamin Netanjahu , predsednik ZDA Donald Trump , izraelski obrambni minister Israel Katz , poveljnik ameriškega centralnega poveljstva Brad Cooper , ameriški obrambni minister Pete Hagseth , ameriški zunanji minister Marco Rubio , ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee , načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir , italijanska premierka Giorgia Meloni , izraelski minister za zunanje zadeve Gideon Sa'ar , nemški kancler Friedrich Merz , francoski predsednik Emmanuel Macron in odhajajoči britanski premier Keir Starmer.

"To maščevanje je volja našega naroda in neizogibno ga je treba uresničiti," je Hamenej zapisal v pismu.

Po poročanju italijanskega časopisa La Repubblica italijanski obveščevalci preiskujejo, kdo stoji za objavo in ali je seznam uradno stališče Teherana.

Uredniška politika časopisa Hamshari naj bi sicer odražala predvsem stališča mestne uprave Teherana na čelu z županom Alirezom Zakanijem, ki spada v najbolj konservativno krilo iranske politike. Časopis je namenjen najbolj radikalnemu delu lokalnega volilnega telesa. Vendar pa ostaja nejasno, ali obstaja povezava z režimom in ali visoki iranski vladni uradniki delijo stališča, ki jih izraža časopis.

Italijanski zunanji minister je sicer v odzivu na grožnje Melonijevi dejal, da se premierka "ne bo pustila ustrahovati".

"Tisoč raket je pripravljenih in usmerjenih proti Islamski republiki Iran, takoj za njimi pa bo sledilo še tisoče drugih, če bo iranska vlada uresničila svojo grožnjo, ki jo je izrekla na številnih koncih sveta, da bo ubila ali poskušala ubiti aktualnega predsednika ZDA, v tem primeru mene!" pa je pred dnevi zapisal Donald Trump.