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Iranski general, ki ga že leta išče Interpol, nov sekretar varnostnega sveta

Teheran, 13. 08. 2026 16.31 pred 10 urami 2 min branja 20

Avtor:
L.M.
Mohsena Rezaei

Iran je na enega ključnih položajev, za sekretarja vrhovnega sveta za nacionalno varnost, imenoval dolgoletnega poveljnika Revolucionarne garde Mohsena Rezaeija. 71-letni politik velja za enega najvplivnejših in najbolj kontroverznih predstavnikov islamske republike, njegovo ime pa povezujejo tudi z bombnim napadom na judovski center v Buenos Airesu leta 1994.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v nedeljo za sekretarja vrhovnega sveta za nacionalno varnost imenoval Mohsena Rezaeija. Nekaj ur pred tem ga je ajatola Mojtaba Hamenej imenoval tudi za svojega predstavnika v svetu. Rezaei je na položaju nasledil Mohameda Bagherja Zolgadra, ki je po približno štirih mesecih odstopil in postal politični svetovalec Hameneja, poroča Euronews.

Rezaei je eden od ustanoviteljev Islamske revolucionarne garde (IRGC), ki jo je vodil kar 16 let, od svojega 27. leta. Po odhodu z vojaškega položaja je skoraj 24 let vodil Svet za razločevanje smotrnosti (Expediency Discernment Council), organ, ki rešuje spore med parlamentom in Svetom varuhov ter določa širšo državno politiko. Leta 2021 je postal namestnik predsednika za gospodarstvo. Štirikrat je kandidiral za iranskega predsednika, vendar neuspešno.

Mohsena Rezaei
Mohsena Rezaei
FOTO: AP

Njegovo imenovanje prihaja v času zaostrenih razmer v regiji. Rezaei je po prevzemu funkcije že izjavil, da Iran ne namerava odpreti druge plovne poti skozi Hormuško ožino, ameriške vojaške ladje, ki bi vstopile v ožino, pa bi bile po njegovih besedah tarča napadov. Dejal je tudi, da se mora vojna končati in da mora Iran dobiti dostop do zamrznjenega premoženja, preden bi ponovno odprli Hormuško ožino.

Rezaei zaradi svoje preteklosti velja za precej kontroverzno osebo. Argentina ga zaradi domnevne vpletenosti v bombni napad na judovski center AMIA v Buenos Airesu leta 1994, v katerem je umrlo 85 ljudi, išče že več desetletij. Interpol je leta 2007 zanj izdal rdečo tiralico. Iran in Rezaei očitke o vpletenosti zavračata kot politično motivirane, navaja Euronews.

Mohsena Rezaei
Mohsena Rezaei
FOTO: AP

 Kritike na njegov račun so se pojavile tudi zaradi njegovega vodenja operacije Karbala-4 med iransko-iraško vojno leta 1986. Operacija se je končala z velikimi iranskimi izgubami, pozneje pa so odkrili posmrtne ostanke 175 pripadnikov enot potapljačev, ki so sodelovali v napadu.

Iran Mohsen Rezaei nacionalna varnost Interpol Hormuška ožina

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KOMENTARJI20

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Dr Dre
13. 08. 2026 21.38
🇮🇷 preteklih 6000 let nikogar ni napadwl.. 🇺🇲🇮🇱 imata skupaj nimata 350 let tradicije.. 🇮🇷 ima čez 6 000 let.. Saj je s tem vse povedano...
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0 0
Tomaž Hacin
13. 08. 2026 20.04
Madona tale Interpol pa je sposoben.
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+1
1 0
vlahov
13. 08. 2026 19.50
Šuler ICC ne ukrepa proti svojim .
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+3
3 0
Odisej25
13. 08. 2026 18.01
Samo ZDA bi se moral ukloniti, pa bo postal spoštovan voditelj Iranske države, tako kot je to postal čez noč aktualni sirijski predsednil Ahmet al Sharaa, nekoč iskan pod imenom Abu Mohammad al-Julani za nagrado 10 milijonov dolarjev.
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+5
7 2
QueenKong
13. 08. 2026 17.44
murikanska politika bi bila zelo zadovoljna če bi lahko marioneto pahlavija nekako spravila nazaj v iran!
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+7
8 1
BMReloaded
13. 08. 2026 17.30
Interpol iraq vedno isce napacne ljudi...pa to. Samo tiste, ki so nevarni politicnim scammerjem in tatovom...pa to
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+6
8 2
Pinokio
13. 08. 2026 17.11
Če prav razumem je postal sekretar vrhovnega sveta za nacionalno varnost v Iranu. Tam pa lahko določajo svoje ljudi na svoje položaje. Bolj je ekstremist, boljše pogoje ima da v Iranu zasede višjo funkcijo. Enako, kot drugje v svetu.
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+9
10 1
tech
13. 08. 2026 17.06
Bo trajalo še nekaj časa, da bo dosegel število pobojev, ki jih ima na vesti Netanyahu.
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+7
12 5
Mlecna cesta
13. 08. 2026 21.18
Tako je, tega naj ulovijo in odstranijo...
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0 0
Heprk
13. 08. 2026 17.02
veliko uspehov mu zelim.
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-1
5 6
Sirhakel77
13. 08. 2026 16.45
Jaz res nimam nič proti temu, da se preganja malopridneže ampak samo enostavno vprašanjce me zanima, kdaj bo tiralica še za Benjamina ??
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+17
18 1
lakala28
13. 08. 2026 17.17
Dokler bo vlada prevarantov na ablasti zagotovo ne.
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+8
10 2
proofreader
13. 08. 2026 16.42
Prav norca se delajo iz Donalda.
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+7
11 4
Pinokio
13. 08. 2026 17.12
Se ja. Samo, da tega še ni opazil. Ga imajo prav za igračko. Malo ga pobožajo, pa naredi kar želijo.
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+5
7 2
bibaleze
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