Iranski general, ki ga že leta išče Interpol, nov sekretar varnostnega sveta

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v nedeljo za sekretarja vrhovnega sveta za nacionalno varnost imenoval Mohsena Rezaeija. Nekaj ur pred tem ga je ajatola Mojtaba Hamenej imenoval tudi za svojega predstavnika v svetu. Rezaei je na položaju nasledil Mohameda Bagherja Zolgadra, ki je po približno štirih mesecih odstopil in postal politični svetovalec Hameneja, poroča Euronews.
Rezaei je eden od ustanoviteljev Islamske revolucionarne garde (IRGC), ki jo je vodil kar 16 let, od svojega 27. leta. Po odhodu z vojaškega položaja je skoraj 24 let vodil Svet za razločevanje smotrnosti (Expediency Discernment Council), organ, ki rešuje spore med parlamentom in Svetom varuhov ter določa širšo državno politiko. Leta 2021 je postal namestnik predsednika za gospodarstvo. Štirikrat je kandidiral za iranskega predsednika, vendar neuspešno.
Njegovo imenovanje prihaja v času zaostrenih razmer v regiji. Rezaei je po prevzemu funkcije že izjavil, da Iran ne namerava odpreti druge plovne poti skozi Hormuško ožino, ameriške vojaške ladje, ki bi vstopile v ožino, pa bi bile po njegovih besedah tarča napadov. Dejal je tudi, da se mora vojna končati in da mora Iran dobiti dostop do zamrznjenega premoženja, preden bi ponovno odprli Hormuško ožino.
Rezaei zaradi svoje preteklosti velja za precej kontroverzno osebo. Argentina ga zaradi domnevne vpletenosti v bombni napad na judovski center AMIA v Buenos Airesu leta 1994, v katerem je umrlo 85 ljudi, išče že več desetletij. Interpol je leta 2007 zanj izdal rdečo tiralico. Iran in Rezaei očitke o vpletenosti zavračata kot politično motivirane, navaja Euronews.
Kritike na njegov račun so se pojavile tudi zaradi njegovega vodenja operacije Karbala-4 med iransko-iraško vojno leta 1986. Operacija se je končala z velikimi iranskimi izgubami, pozneje pa so odkrili posmrtne ostanke 175 pripadnikov enot potapljačev, ki so sodelovali v napadu.
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