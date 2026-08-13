Iranski general, ki ga že leta išče Interpol, nov sekretar varnostnega sveta

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v nedeljo za sekretarja vrhovnega sveta za nacionalno varnost imenoval Mohsena Rezaeija. Nekaj ur pred tem ga je ajatola Mojtaba Hamenej imenoval tudi za svojega predstavnika v svetu. Rezaei je na položaju nasledil Mohameda Bagherja Zolgadra, ki je po približno štirih mesecih odstopil in postal politični svetovalec Hameneja, poroča Euronews.

Rezaei je eden od ustanoviteljev Islamske revolucionarne garde (IRGC), ki jo je vodil kar 16 let, od svojega 27. leta. Po odhodu z vojaškega položaja je skoraj 24 let vodil Svet za razločevanje smotrnosti (Expediency Discernment Council), organ, ki rešuje spore med parlamentom in Svetom varuhov ter določa širšo državno politiko. Leta 2021 je postal namestnik predsednika za gospodarstvo. Štirikrat je kandidiral za iranskega predsednika, vendar neuspešno.