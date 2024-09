Iranski hekerji naj bi Bidnu ponudili ukradeno Trumpovo gradivo

V izjavi so zvezni preiskovalni urad (FBI), urad direktorja nacionalne obveščevalne službe (ODNI) ter agencija za kibernetsko in infrastrukturno varnost (CISA) zapisali, da so iranski hekerji posameznikom, povezanim z Bidnovo kampanjo, poslali nezaželena elektronska sporočila z odlomki iz gradiva, ukradenega iz Trumpove kampanje.

Nobeden od prejemnikov naj se na sporočila ne bi odzval. Hekerji naj bi sicer mesece poskušali gradivo posredovati tudi ameriškim medijem, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ta zlonamerna kibernetska dejavnost je najnovejši primer iranskega večstranskega pristopa (...) za podpihovanje razdora in spodkopavanje zaupanja v naš volilni proces," so v izjavi poudarile varnostne službe.

Avgusta so FBI, ODNI in CISA odgovornost za hekerski napad na Trumpovo kampanjo pripisali Iranu in ga obtožili, da želi vplivati na novembrske predsedniške volitve v ZDA. Iran je obtožbe zavrnil in Washington pozval, naj zanje predloži dokaze.

Kot so v izjavi še opozorili ameriški organi, poskušajo sicer v luči volitev delitve v ameriški družbi v svojo korist izkoristiti tudi drugi "tuji akterji" - poleg Irana zlasti iz Rusije in Kitajske.