Tujina

Iranski napad na ameriško oporišče Prince Sultan, ranjenih najmanj 12 vojakov

Rijad / Miami / Washington, 28. 03. 2026 08.51 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Prince Sultan

V iranskem napadu na oporišče Princ Sultan v Savdski Arabiji je bilo ranjenih najmanj 12 ameriških vojakov, od tega dva huje, poročajo ameriški mediji. Iran je rakete in drone izstrelil tudi nad več drugih zalivskih držav in Izrael, kjer je bil v Tel Avivu ubita ena oseba. ZDA sicer pričakujejo skorajšnje pogovore z Iranom o končanju vojne.

V včerajšnjem napadu na oporišče v Savdski Arabiji je Iran uporabil vsaj eno raketo in več dronov, sta ob sklicevanju na neimenovane vire poročala The New York Times in The Wall Street Journal. Ranjeni vojaki so bili v času napada v enem od poslopij v oporišču. Poškodovanih naj bi bilo tudi več vojaških letal.

Ameriško centralno poveljstvo je pred tem sporočilo, da je bilo v vojni proti Iranu doslej ranjenih več kot 300 ameriških vojakov. Večina poškodb naj bi bilo lažjih, 273 vojakov pa se je že vrnilo na delo, je navedla ameriška vojska. Po najnovejših podatkih je v vojni umrlo 13 vojakov, od tega sedem v Zalivu in šest v Iraku.

Iran je poleg Savdske Arabije ponoči nadaljeval napade tudi na druge zalivske države. V Združenih arabskih emiratih so ostanki prestrežene rakete povzročili požar v industrijski coni, kjer je bilo ranjenih pet indijskih državljanov. O izstrelkih poročajo še iz Bahrajna, Kuvajta in Omana, kjer je bil v enem od pristanišč prav tako ranjen tuj delavec.

Tarča iranskih napadov je bil tudi Izrael, kjer je bil v Tel Avivu po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita ena oseba, še dve pa ranjeni. Na jug države so medtem prileteli tako izstrelki iz Irana kot Libanona, od koder jih proti Izraelu izstreljuje šiitsko gibanje Hezbolah.

Izraelska vojska zaznala raketo, izstreljeno iz Jemna

Izraelska vojska je danes zaznala tudi raketo, ki je bila nad ozemlje države izstreljena iz Jemna, pri čemer naj bi se to zgodilo prvič od začetka vojna na Bližnjem vzhodu 28. februarja.

Izjava izraelske vojske navaja, da so njene sile "prepoznale izstrelitev rakete iz Jemna proti izraelskemu ozemlju". "Sistemi zračne obrambe so se aktivirali, da bi prestregli grožnjo," so dodali.

Poročil o morebitni škodi ali žrtvah, ki bi jih povzročila raketa, ni, glede na pisanje izraelskih medijev pa naj bi jo najverjetneje prestregli. Gre za prvo tovrstno omembo izstrelkov iz Jemna v času vojne z Iranom, ki sta jo s sprožitvijo napadov 28. februarja začela ZDA in Izrael in danes vstopa v drugi mesec.

Jemenski uporniški hutijevci so pred tem včeraj posvarili, da bi se lahko pridružili spopadom, če se bodo ameriško-izraelski napadi na njihovega zaveznika Iran nadaljevali ali če se bo konfliktu pridružilo še več držav. "Zatrjujemo, da so naši prsti na sprožilcu za neposredno vojaško posredovanje," je v izjavi sporočila skupina.

Hutijevci so med vojno med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas napadali ladje v Rdečem morju, v zadnji vojni pa doslej niso posredovali. Skupina je z Iranom povezana v tako imenovani Osi odpora, v kateri so še libanonski Hezbolah, palestinski Hamas in proiranske oborožene skupine v Iraku.

'Iran mora odpreti Trumpovsko ožino'

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj vztrajal, da pogovori za končanje konflikta potekajo in zelo dobro napredujejo. Iran sicer tega doslej še ni potrdil.

Pogovorov ni potrdil niti Trumpov odposlanec Steve Witkoff, ki je včeraj na istem dogodku v čast savdskega suverenega investicijskega sklada v Miamiju dejal, "da verjame, da bo Iran začel pogovore z ZDA še ta teden".

Trump je prisotnim poslovnežem povedal, da mora Iran odpreti 'Trumpovsko' ožino, nakar se je popravil in dejal, da je mislil na Hormuško ožino.

Iranska blokada Hormuške ožine, skozi katero gre 20 odstotkov svetovne nafte, povzroča gospodarske težave po vsem svetu.

"Mislim, da boste videli gospodarsko raketo, ko ne bo več tega temnega oblaka," je predsednik ZDA napovedal gospodarsko okrevanje po vojni. Trump, ki se je nazadnje še v sredo hvalil z izjemno rastjo borznih indeksov, je menil, da borzni padci niti niso tako veliki, za cene nafte pa je dejal, da je menil, da bodo še višje, kot so sedaj.

Konec vojne bo prinesel tudi normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo, je prepričan Trump, ki je na novinarsko vprašanj o tem, kaj si želi, da bi bila njegova dediščina, odgovoril – mirovnik. "Res verjamem, da sem mirovnik. Morda se sedaj ne zdi tako, ampak mislim, da sem mirovnik," je po poročanju televizije MS NOW izjavil Trump.

'Naslednja je Kuba'

Predsednik ZDA je hkrati pohvalil tudi uspehe ameriških vojaških operacij v Iranu in Venezueli, ter napovedal, da je "naslednja Kuba". Čeprav ni točno navedel, kakšne načrte ima s to državo, je v preteklosti že večkrat poudaril, da verjame, da je vlada v Havani, ki se sooča s hudo gospodarsko krizo, na robu propada. Njegova administracija je v zadnjih tednih začela pogajanja z nekaterimi kubanskimi voditelji, medtem ko je Trump sam namignil, da ameriška 'akcija' ni izključena.

V ZDA danes protesti proti Trumpovi politiki

V ZDA bo danes sicer potekalo več kot 3000 shodov pod geslom Ne kraljem (No Kings), na katerih bodo udeleženci izrazili nasprotovanje politiki predsednika Trumpa. Kampanja, ki se je začela junija lani, združuje več tisoč organizacij in milijone ljudi. Shodi bodo potekali tudi v Evropi, Kanadi, Avstraliji in drugod po svetu.

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je mirovnik.
Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je mirovnik.
Dogodke organizirajo lokalna društva in različne organizacije, aktivistične skupine in posamezniki, ki lahko na spletni strani No Kings prijavijo shod ali najdejo najbližji dogodek, če želijo izraziti nasprotovanje politiki Trumpove vlade.

V ZDA bodo protesti potekali od vzhodne do zahodne obale, na Havajih in na Aljaski. Eden osrednjih shodov bo v Minnesoti, ki se je letos znašla v ospredju obračunov med Trumpovo vlado in tistimi, ki ji očitajo sporno in avtoritarno delovanje.

Oblasti in prebivalci v tej zvezni državi so se v začetku leta uprli agresiji agentov zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so v Minneapolisu ubili dva protestnika, kar je dodatno okrepilo napetosti.

Preberi še Agentki ICE naj bi 'zaigrali', da se jima je pokvaril avto in pridržali mehanika

Kampanja No Kings se je sicer začela sredi junija lani, ko je Trump ob svojem 79. rojstnem dnevu v Washingtonu organiziral vojaško parado, s katero so obeležili tudi 250 let od ustanovitve ameriške vojske. Takrat se je na več kot 2100 protestih po vsej državi skupno zbralo več kot pet milijonov ljudi.

Demonstracije so nato ponovili oktobra, ko se je več kot sedem milijonov Američanov udeležilo več kot 2700 dogodkov v vseh 50 zveznih državah – to je bil "vseameriški upor, ki je bil 14-krat večji od obeh Trumpovih inavguracij skupaj", so navedli organizatorji. Dodajajo, da je današnja mobilizacija "naslednji korak", pri čemer pričakujejo "enega največjih enodnevnih nenasilnih protestov v celotni zgodovini ZDA".

Ohlapno povezana kampanja No Kings sicer nima vodje, temveč jo sestavljajo posamezniki, različne civilnodružbene organizacije in aktivistične skupine.

"Zamaskirana tajna policija, ki ustrahuje naše skupnosti. Nezakonita, katastrofalna vojna, ki nas ogroža in zvišuje naše stroške. Napadi na našo svobodo govora, naše državljanske pravice, našo volilno pravico. Stroški, ki družine potiskajo na rob preživetja. Trump želi vladati kot tiran. Misli, da je njegova oblast absolutna, vendar v Ameriki nimamo kraljev, in ne bomo se vdali kaosu, korupciji in krutosti," je navedeno na njihovi spletni strani.

Organizatorji ob tem pozivajo k miroljubnim protestom. "Od vseh udeležencev pričakujemo, da si bodo prizadevali za umirjanje morebitnih sporov s tistimi, ki se ne strinjajo z našimi vrednotami, ter da se bodo vedli v skladu z zakonom. Na dogodke ni dovoljeno prinesti nobenega orožja, niti tistega, ki je zakonsko dovoljeno," so dodali.

bibaleze
Portal
Bivši mož Jennifer Lopez razkril: z Nadio Ferreira pričakujeta deklico
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
cekin
Portal
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
dominvrt
Portal
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615