Iranski policisti spolno nadlegovali protestnico: 'Kaj počno za zaprtimi vrati?'

V petek je po družbenih medijih tako zaokrožil videoposnetek, na katerem med aretacijo protestnico policisti spolno napadejo. Pod njim so se zvrstili številni komentarji ogorčenih uporabnikov, ki zaradi spolnega napada vodjo policije pozivajo k odstopu. Napadalce so ostro obsodili tudi nekateri vladi naklonjeni uporabniki, piše BBC .

Dogodek se je zgodil na sredinem protestu na ulicah Teherana. Iz posnetka je razvidno, da je skupina zaščitenih policistov pristopila do ženske in jo obkrožila. Eden izmed njih jo nato zgrabi za vrat in jo popelje med večjo skupino policistov na motorjih. Med sprehodom do kolegov se ženski z zadnje smeri približa še en policist in jo zgrabi za zadnjico.

Protestnica je nato pokleknila, policisti pa so jo znova obkrožili. Snemalka je nato rekla: "Pulijo jo za lase." Protestnica je nenadoma vstala in stekla s prizorišča, snemalka pa je ob tem izpostavila tudi nasmešek, ki se je med dogodkom izrisal na obrazu policijskega poveljnika. Avtentičnost posnetka je preveril BBC.

A spolni napad, ki se je zgodil v javnosti, je sprožil tudi vprašanja – kaj policisti z ženskami počno za zaprtimi vrati? Številni zaporniki, zlasti politični , že leta poročajo o slabem ravnanju, tudi o spolnih in psihičnih zlorabah. Številni Iranci so pod posnetek pripisali, da so s prizorom pridobili le še dodatne razloge, zakaj je treba stopiti na ulice.