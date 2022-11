Iranski policisti streljali na podzemni železnici in v vagonu pretepli žensko

Demonstracije v Iranu so se v torek še okrepile, saj so organizatorji protestov k shodu pozvali v spomin na "krvavi november" leta 2019, ko je bilo med protesti proti dvigu cen goriva ubitih več sto ljudi. Tokrat je bilo ustreljenih 15 oseb, protestniki pa trdijo, da so pripadniki paravojaške milice Basidž v sredo ubili tudi dva dečka: devetletnega Kiana Pirfalaka in štirinajstletnega Sepehra Maghsoudija.

Državne tiskovne agencije pa so sporočile, da sta bila med mrtvimi tudi pripadnika paravojaške milice, deset oseb je bilo ranjenih, na območju Isfahana pa je bilo ubitih pet ljudi, med njimi tudi pripadniki varnostnih sil. BBC sicer poroča, da so iranske tiskovne agencije sporočile, da so za napad odgovorne neznane protivladne sile, vendar pa priče trdijo, da so bili ustreljeni neoboroženi civilisti.

Po podatkih tiskovne agencije za človekove pravice je skupno število smrtnih žrtev protestov sicer naraslo že na 384, vendar pa teh številk ni mogoče uradno preveriti.

Na spletu zakrožili videoposnetki streljanja varnostnih sil na podzemni železnici in pretepa ženske

Na spletu je zakrožil videoposnetek, ki prikazuje, kako iranske varnostne sile streljajo na ljudi na postaji podzemne železnice v Teheranu. Ta prikazuje, kako protestniki bežijo proti izhodu, med begom pa so nekateri tudi padli.