Iranski predsednik: Ne nameravamo ubiti Trumpa ali njegove družine

Čeprav so ZDA v vojni z Iranom, je iranski predsednik Masud Pezeškian, ki se mudi v New Yorku na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov (ZN), pod zaščito ameriške tajne službe. Iranska delegacija pa ima močno omejeno gibanje v ZDA. V začetku tedna je predstavnik State Departmenta dejal, da so bili iranski delegati v Združene države sprejeti "izključno z namenom zastopanja Islamske republike Iran pri Združenih narodih" ter da morajo svoje dejavnosti "omejiti zgolj na zadeve, povezane z Združenimi narodi". Če želijo potovati zunaj območja v neposredni bližini sedeža ZN, mednarodnega letališča John F. Kennedy ali prostorov iranske misije pri ZN, morajo Iranci State Department "vnaprej zaprositi za dovoljenje in ga pridobiti". Kljub omejitvam pa sta iranski predsednik Pezeškian in zunanji minister Abas Aragči v dvorani hotela v središču Manhattna, le streljaj od sedeža ZN, srečala z novinarji.

Pezeškian: Ne načrtujemo atentata na Trumpa

Eno od vprašanj, ki so jih novinarji zastavili iranski delegaciji, se je nanašalo na grožnje s smrtjo predsedniku Donaldu Trumpu in njegovim članom družine. Pezeškian je tovrstne navedbe odločno zanikal. "Stališče iranske vlade nikoli ni bilo, ne odkrito ne prikrito, da bi nameravala izvesti atentat na Trumpa ali njegove družinske člane," je poudaril iranski predsednik. Prejšnji mesec je namreč ameriška tajna služba sporočila, da je seznanjena z videoposnetkom, ki ga je predvajala iranska državna radiotelevizija, v katerem se zdi, da so podane grožnje s smrtjo Barronu Trumpu, predsednikovem najmlajšem sinu. Še pred tem je Izrael z ZDA delil obveščevalne podatke, da Iran načrtuje atentat na Donalda Trumpa.

Masud Pezeškian FOTO: AP

Tudi med julijskimi pogrebnimi slovesnostmi za pokojnega ajatolo Alija Hameneja so privrženci režima vihteli plakate z napisom "Ubijte Trumpa". O iranskih grožnjah s smrtjo je javno spregovoril tudi Trump, ki je julija dejal: "Sem na nekakšnem seznamu ... zaenkrat sem imel očitno nekaj sreče, a morda to ne bo trajalo dolgo. To so zlobni, bolni ljudje." Na Pezeškianove besede, da Iran ne načrtuje Trumpovega umora, je tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly odgovorila: "Iranski režim je umoril na tisoče lastnih državljanov, pobijal Američane v tujini, izvedel teroristična dejanja v Hormuški ožini in neselektivne napade na sosednje države v regiji. Predsednik pogumno zagotavlja, da takšna zlobna država nikoli ne bo imela jedrskega orožja, s čimer bo ves svet varnejši in stabilnejši."

Kje je Modžtaba Hamenej?

Na novinarskem brifingu je Pezeškian spregovoril tudi o nedavnem srečanju z iranskim vrhovnim voditeljem Modžtabo Hamenejem, ki se v javnosti ni pojavil vse od začetka vojne. Iranski predsednik je zatrdil, da je voditelj "povsem zdrav". "Nisem opazil nobenih večjih težav glede njegovega zdravja ali fizičnega videza," je po poročanju ameriške televizije CNN dejal Pezeškian in dodal, da je njuno zadnje srečanje v živo potekalo pred približno enim mesecem, voditelja pa sta sestankovala okoli sedem ur. Pezeškian je povedal, da sta med srečanjem sedela na blazinah na tleh, občasno pa sta vstala in se sprehodila. V zadnjih mesecih se namreč krepijo ugibanja o zdravstvenem stanju Hameneja, ki naj bi utrpel hude poškodbe v ameriško-izraelskem napadu, v katerem je bil na začetku konflikta februarja ubit njegov oče in predhodnik Ali Hamenej. Ameriške obveščevalne službe ocenjujejo, da ima Hamenej kljub poškodbam še vedno odločilno vlogo pri oblikovanju vojne strategije v sodelovanju z visokimi iranskimi predstavniki, poroča CNN.

Iranski predsednik se je razgovoril tudi o razmerah v Iranu. Država se že dlje časa sooča z gospodarsko krizo, ki jo dodatno poglabljata vojna in sankcije. Posledice se kažejo v visokih cenah in pomanjkanju osnovnih življenjskih potrebščin. "Imamo težave. Izjemno težke težave, kakršnih še ni bilo," je priznal predsednik, sankcije pa označil za "tiho smrtonosno kampanjo" proti iranskemu prebivalstvu. Kljub temu je Pezeškian prepričan, da Iran lahko vzdrži pritisk. Po njegovih besedah ZDA sicer razpolagajo z ogromno vojaško močjo, vendar ne morejo doseči kapitulacije Irana. Pezeškian trdi, da večina ameriških vojaških oporišč v regiji praktično ni več uporabnih. "Seveda imajo ZDA moč, da uničijo karkoli in kjerkoli, vendar je nemogoče doseči iransko predajo," je še poudaril.

Prizadevanja za obnovitev pogajanj