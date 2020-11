Iranski predsednik za uboj vodilnega znanstvenika okrivil Izrael

Po poročanju britanskega Guardiana je iranski predsednik Hassan Rouhani v pogovoru za državno televizijo Izrael javno obtožil uboja vrhunskega znanstvenika Mohsena Fakhrizadeha in obljubil, da atentat ne bo ustavil jedrskega napredka države. "Atentat na Fakhrizadeha kaže na obup sovražnikov in globino njihovega sovraštva, njihova prizadevanja pa ne bodo upočasnila naših dosežkov," je še dejal Rouhani .

Fakhrizadeh, snovalec teheranskega jedrskega programa, je bil v petek umorjen na avtocesti v bližini prestolnice. Priče so opisale, da so najprej slišale zvok eksplozije, nato pa še streljanje mitraljeza. Jedrski znanstvenik je bil kasneje prepeljan v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam.

Državna televizija je poročala, da je blizu avtomobila eksplodiral tovornjak z eksplozivom, ki je bil skrit pod kupom drv. Ko se je avtomobil ustavil, je k njemu pristopilo najmanj pet oboroženih moških. Lokalne oblasti so sporočile, da je v spopadu umrlo nekaj napadalcev, Fahrizadehovi varnostniki pa so bili ranjeni in so jih odpeljali v bolnišnico.

Rouhanijeva izjava je sledila potem, ko je iranski zunanji minister Mohammad Javad Zarif dejal, da je za napad verjetno kriv Izrael, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hamneija pa je obljubil povračilne ukrepe. "Na morilce bomo udarili kot grom,"je tvitnil Hossein Dehghan.

Iran je prav tako v pismu generalnemu sekretarju OZN Antoniju Guterresu in varnostnemu svetu OZN razložil, da atentat "resno kaže na odgovornost Izraela" in da si pridržujejo pravico do obrambe.