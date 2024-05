Iranski predsednik udeležen v incident s helikopterjem

Iranski predsednik Ebrahim Raisi in zunanji minister Hosein Amir-Abdolahjan sta bila na severozahodu Irana vpletena v incident s helikopterjem. Po do zdaj znanih podatkih se je helikopter znašel v težavah, nakar je moral "trdo pristati" v iranski provinci Vzhodni Azerbajdžan. To je potrdil tudi notranji minister Ahmad Vahidi. Ni jasno, ali je bil Raisi poškodovan. Lokalni viri trdijo, da je helikopter strmoglavil.