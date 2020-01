Letalo se je zaradi težav vračalo na letališče, na njem so opazili ogenj

Iranski preiskovalci nesreče ukrajinskega letala, ki je strmoglavilo v bližini Teherana, so sporočili prve ugotovitve preiskave. Letalo naj bi imelo kmalu po vzletu tehnične težave, zato se je obrnilo proti letališču. Posadka letala, ki je potovalo nad ukrajinskim letalom, pa je povedala, da so na boeingu 737 opazili ogenj.

FOTO: AP

V sredo ob 6.12 po lokalnem času je letalo družbe Ukraine International Airlines vzletelo z mednarodnega letališča Imam Khomeini v Teheranu proti Kijevu. Le nekaj minut po vzletu je boeing 737-800 strmoglavil blizu predmestja Paranda, jugozahodno od prestolnice Teheran. Takoj po nesreči so se pojavile špekulacije o vzroku strmoglavljenja letala, saj se je nesreča zgodila le nekaj ur potem, ko je Iran z raketami napadel ameriški vojaški oporišči v Iraku. Zgodnje poročilo iranskih preiskovalcev, ki pri preiskavi nesreče ne želijo sodelovati z Američani in predstavniki Boeinga, pravi, da je imelo letalo tik pred strmoglavljenjem tehnične težave in je bilo na poti nazaj na letališče. Iranski preiskovalci navajajo priče na tleh in poročilo posadke letala, ki je na ukrajinskem letalu opazila ogenj. Kanadski varnostni viri so za Reuters povedali, da obstajajo dokazi, da se je eden od motorjev letala pregrel. Letalo je izginilo z radarskih zaslonov v trenutku, ko je doseglo 2400 metrov višine. Pilot po radijski zvezi ni poslal nobenega sporočila o nenavadnih okoliščinah, še piše v poročilu. Nekdanji preiskovalec letalskih nesreč, ki si je za BBC ogledal podatke o letu, je medtem povedal, da je letalo normalno pridobivalo višino in doseglo višino 2400 metrov, ko so podatki nenadoma izginili. Kot je dejal, je to nenavadno. Možnosti, da so letalu odpovedali motorji, še ne moremo izločiti, a je po njegovih besedah Boeing 737-800 zasnovan tako, da lahko še vedno leti brez delujočih motorjev.

Žrtve nesreče FOTO: AP

Ameriški obveščevalni viri sicer pravijo, da za zdaj ni znakov, ki bi kazali, da je bilo letalo sestreljeno. V letalski nesreči je sicer umrlo 176 ljudi, v Iranu in Kanadi, od koder prihaja največ žrtev, pa so se včeraj poklonili umrlim. Po podatkih letalske družbe je bilo na krovu 82 Irancev, najmanj 63 Kanadčanov, 11 Ukrajincev, 10 Švedov, štirje Afganistanci, trije Nemci in trije državljani Velike Britanije. Kot poroča BBC, je imelo več potnikov dvojno državljanstvo. Številni potniki naj bi bili mednarodni študenti, ki so obiskovali univerze v Kanadi, in so bili na poti v Toronto, potem ko so med počitnicami obiskali svoje družine v Iranu. Kanadski premier Justin Trudeau je povedal, da je bilo na poti v Kanado 138 ljudi. Na letalu so bili med drugim štiričlanska družina in mladoporočenca. Seznam potnikov tudi kaže, da je bilo na letalu več najstnikov in otrok. Pred parlamentom v Ottawi so zastave včeraj zvečer spustili na pol droga, Trudeau pa je družinam umrlih obljubil, da bo prišel resnici do dna. V Ukrajini danes dan žalovanja Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskije včeraj predčasno prekinil obisk Omana in se vrnil v Kijev. Danes je v Teheran že prispelo 45 ukrajinskih strokovnjakov, ki bodo pomagali iranskim oblastem pri preiskavi nesreče. Med drugim so tja odpotovali predstavniki obrambnega in zunanjega ministrstva ter njihove obveščevalne službe. Zelenski je 9. januar razglasil za dan žalovanja, napovedal pa je tudi, da bo govoril z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem o izboljšanju sodelovanja med obema državama, da bi lažje ugotovili vzrok strmoglavljenja.

Kraj nesreče FOTO: AP

Ukrajinske oblasti so sicer v urah po nesreči zatrjevale, da je letalo, ki je bilo staro le tri leta in pol, strmoglavilo zaradi odpovedi motorja, pozneje pa so prvotno izjavo izbrisale in objavile novo, v kateri vzroka nesreče oziroma odpovedi motorja ne omenjajo. Nesreča bi lahko še dodatno osramotila Boeing, ki je v zadnjih dveh letih imel že dve letalski nesreči, sicer novejše različice boeinga 737. Strmoglavljeno letalo je bilo narejeno leta 2016, redni pregled pa je opravilo v ponedeljek. Pred vzletom niso poročali o nikakršnih težavah.

FOTO: AP

Dan pred usodno nesrečo ukrajinsko letalo potovalo tudi čez Slovenijo Dan pred usodno nesrečo v Teheranu je letalo z registracijo UR-PSR potovalo tudi čez Slovenijo. Pred vrnitvijo v Kijev in nato v Teheran je namreč letelo v Italijo. Vodja ukrajinske letalske družbe Jevhen Dikne je dejal, da je bilo letalo eno najboljših, ki so jih imeli, posadka pa je bila zanesljiva in izkušena. "Glede na izkušnje posadke je verjetnost človeške napake minimalna. O tem sploh ne razmišljamo," je še povedal. To je sicer prva smrtna nesreča ukrajinske letalske družbe, ki je začela delovati leta 1992. Od 5000 izdelanih boeingov 737-800 jih je do zdaj strmoglavilo osem. Leta 2016 je v strmoglavljenju letala FlyDubai v Rusiji umrlo 62 ljudi, v nesreči Air India Express leta 2010 pa več kot 150 ljudi.

Številne letalske družbe so sicer včeraj po raketnih napadih v Iraku in strmoglavljenju letala v Iranu preusmerile svoje lete, da bi se izognile morebitni nevarnosti. Ameriška zvezna uprava za letalstvo je ameriškim družbam prepovedala let nad Irakom, Iranom in Perzijskim zalivom. Za podobne ukrepe so se odločili tudi v nekaterih evropskih družbah, kot sta Lufthansa in Air France.