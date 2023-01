Iranski protestniki proti novim usmrtitvam: 'To je zadnje opozorilo'

V Iranu so se pred zaporom v Karaju zbrale množice protestnikov. Aktivisti skušajo ustaviti usmrtitev dveh zapornikov, ki so ju iranske oblasti obtožile, da sta med novembrskim protestnim shodom namerno do smrti povozila policista. "Usmrtitve nam je vsaj za zdaj uspelo ustaviti," so sporočili iranski aktivisti.

Mohammada Ghobadlouja in Mohammada Boroughanija so iranske oblasti obtožile, da sta med novembrskimi protesti namerno do smrti povozila policista. Ghobadlou in Boroughani obtožbe zanikata. Kot so povedali njuni odvetniki, si zapornika na vrhovnem sodišču želita ponovnega sojenja. Prav tako je mama obtoženega Ghobadlouja dejala, da njen sin policista ni povozil, saj ga v času incidenta sploh ni bilo na kraju dogodka. Že predhodno pa je pojasnila, da njen sin trpi za bipolarno motnjo in je zato pravosodni odbor pozvala k strokovni oceni duševnega zdravja njenega sina. Poziv je podkrepila s peticijo, podpisano s strani 50 zdravnikov, poroča BBC.

Protestniki so se pred zaporom zbrali po tem, ko so Ghobadlouja in Boroughanija prepeljali v samico, kar naj bi predstavljalo zadnjo stopnjo pred izvedbo usmrtitve. V noči iz nedelje na ponedeljek so se tako pred zaporom zbrale množice, ki so vzklikale različne slogane, med katerimi sta bila tudi "Ubil bom tistega, ki bo ubil mojega brata" in "To je zadnje opozorilo, če jih usmrtite se bomo uprli". Aktivistični kolektiv pa je danes tudi sporočil, da so vsaj do tega trenutka ustavili usmrtitvi, poroča BBC.