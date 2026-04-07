Neuradno: Hamenej je v komi, njegovega očeta še niso pokopali

Neformalna diplomatska pisna izjava, ki naj bi temeljila na ameriških in izraelskih obveščevalnih podatkih in ki so jo prejeli zavezniki v Perzijskem zalivu, nakazuje, da je Hamenej nezavesten v bolnišnici.
The Times, ki navaja, da so pismo prebrali, poroča še, da so sploh prvič razkrili lokacijo voditelja. Ta naj bi se sedaj zdravil v svetem mestu Kom, a je njegovo zdravstveno stanje tako slabo, da ne more sodelovati pri vodenju režima, navajajo podrobnosti pisma.
Objavili video, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence
Modžtaba je bil ranjen že na začetku vojne, v istem valu napadov, kot naj bi bil ubit tudi njegov oče Ali Hamenej. Vse od takrat mlajšega Hameneja nihče ni opazil v javnosti, čeprav so ga v začetku marca po po smrti očeta izbrali za naslednika in prvega moža Irana.
Na državni televiziji so 'njegovo izjavo' prebrali drugi, v ponedeljek pa so objavili še videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, na katerem Modžtaba vstopa v vojaško sobo in analizira zemeljevid z izraelskimi jedrskimi elektrarnami. Sume vzbuja tudi dejstvo, da na posnetku ni njegovega glasu.
Zaradi njegove fizične odsotnosti se pojavljajo vse glasnejša namigovanja, da je Modžtaba sedaj zgolj tiha figura in da ves nadzor nad državo ohranja Islamska revolucionarna garda.
Zakaj Hameneja še niso pokopali?
V pismu naj bi navedli tudi, da truplo pokojnega voditelja Hameneja pripravljajo na pokop v verski prestolnici Irana. V mestu Kom, verski prestolnici Irana, naj bi tudi že stekle priprave za temelje mavzoleja - razkošne stavbe, ki je praviloma namenjena za grobnico. V njej naj bi načrtovali več kot en grob, kar nakazuje, da bi lahko poleg pokojnega vrhovnega voditelja tam pokopali tudi druge družinske člane, morda celo Modžtaba.
Od smrti starejšega Hameneja je minilo skoraj 40 dni, kar je konec tradicionalnega obdobja žalovanja v šiitskem islamu. Iranske oblasti so njegov pogreb najprej prestavile in kot razlog navedle "izjemno zanimanje" za udeležbo na državnem pogrebu. A vprašanje ostaja, ali pogreb prelagajo, saj bi kakršna koli javna slovesnost predstavljala varnostno grožnjo in potencialne cilje za Izraelce in Američane.