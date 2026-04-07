Tujina

Neuradno: Hamenej je v komi, njegovega očeta še niso pokopali

Teheran, 07. 04. 2026 09.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Modžtaba Hamenej

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej, ki se v javnosti ni pojavil že več kot mesec dni, je nezavesten in se zdravi v bolnišnici v mestu Kom. Kot kaže, ni sposoben voditi države, piše v neformalnem diplomatskem pismu. Medtem naj bi truplo ubitega dolgoletnega voditelja Alija Hameneja šele pripravljali na pokop, čeprav je od njegove smrti minilo že skoraj 40 dni.

Neformalna diplomatska pisna izjava, ki naj bi temeljila na ameriških in izraelskih obveščevalnih podatkih in ki so jo prejeli zavezniki v Perzijskem zalivu, nakazuje, da je Hamenej nezavesten v bolnišnici.

The Times, ki navaja, da so pismo prebrali, poroča še, da so sploh prvič razkrili lokacijo voditelja. Ta naj bi se sedaj zdravil v svetem mestu Kom, a je njegovo zdravstveno stanje tako slabo, da ne more sodelovati pri vodenju režima, navajajo podrobnosti pisma.

Modžtaba Hamenej se v javnosti ni pojavil že mesec dni.
Modžtaba Hamenej se v javnosti ni pojavil že mesec dni.
FOTO: AP

Objavili video, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence

Modžtaba je bil ranjen že na začetku vojne, v istem valu napadov, kot naj bi bil ubit tudi njegov oče Ali Hamenej. Vse od takrat mlajšega Hameneja nihče ni opazil v javnosti, čeprav so ga v začetku marca po po smrti očeta izbrali za naslednika in prvega moža Irana.

Na državni televiziji so 'njegovo izjavo' prebrali drugi, v ponedeljek pa so objavili še videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, na katerem Modžtaba vstopa v vojaško sobo in analizira zemeljevid z izraelskimi jedrskimi elektrarnami. Sume vzbuja tudi dejstvo, da na posnetku ni njegovega glasu.

Zaradi njegove fizične odsotnosti se pojavljajo vse glasnejša namigovanja, da je Modžtaba sedaj zgolj tiha figura in da ves nadzor nad državo ohranja Islamska revolucionarna garda.

Zakaj Hameneja še niso pokopali?

V pismu naj bi navedli tudi, da truplo pokojnega voditelja Hameneja pripravljajo na pokop v verski prestolnici Irana. V mestu Kom, verski prestolnici Irana, naj bi tudi že stekle priprave za temelje mavzoleja - razkošne stavbe, ki je praviloma namenjena za grobnico. V njej naj bi načrtovali več kot en grob, kar nakazuje, da bi lahko poleg pokojnega vrhovnega voditelja tam pokopali tudi druge družinske člane, morda celo Modžtaba.

Od smrti starejšega Hameneja je minilo skoraj 40 dni, kar je konec tradicionalnega obdobja žalovanja v šiitskem islamu. Iranske oblasti so njegov pogreb najprej prestavile in kot razlog navedle "izjemno zanimanje" za udeležbo na državnem pogrebu. A vprašanje ostaja, ali pogreb prelagajo, saj bi kakršna koli javna slovesnost predstavljala varnostno grožnjo in potencialne cilje za Izraelce in Američane.

Slovenski starši vse bolj zaskrbljeni: kaj TikTok dela mladim možganom
To je izlet, ki bo navdušil otroke in starše
To je izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
