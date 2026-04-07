Neuradno: Hamenej je v komi, njegovega očeta še niso pokopali

Neformalna diplomatska pisna izjava, ki naj bi temeljila na ameriških in izraelskih obveščevalnih podatkih in ki so jo prejeli zavezniki v Perzijskem zalivu, nakazuje, da je Hamenej nezavesten v bolnišnici. The Times, ki navaja, da so pismo prebrali, poroča še, da so sploh prvič razkrili lokacijo voditelja. Ta naj bi se sedaj zdravil v svetem mestu Kom, a je njegovo zdravstveno stanje tako slabo, da ne more sodelovati pri vodenju režima, navajajo podrobnosti pisma.

Modžtaba Hamenej se v javnosti ni pojavil že mesec dni. FOTO: AP

Objavili video, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence

Modžtaba je bil ranjen že na začetku vojne, v istem valu napadov, kot naj bi bil ubit tudi njegov oče Ali Hamenej. Vse od takrat mlajšega Hameneja nihče ni opazil v javnosti, čeprav so ga v začetku marca po po smrti očeta izbrali za naslednika in prvega moža Irana. Na državni televiziji so 'njegovo izjavo' prebrali drugi, v ponedeljek pa so objavili še videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, na katerem Modžtaba vstopa v vojaško sobo in analizira zemeljevid z izraelskimi jedrskimi elektrarnami. Sume vzbuja tudi dejstvo, da na posnetku ni njegovega glasu. Zaradi njegove fizične odsotnosti se pojavljajo vse glasnejša namigovanja, da je Modžtaba sedaj zgolj tiha figura in da ves nadzor nad državo ohranja Islamska revolucionarna garda.

