Iranski vojaški ladji plujeta v Atlantiku, ZDA zaskrbljene

Iranski vojaški rušilec Sahand in podporno plovilo Makran sta prejšnji mesec izplula iz pristanišča Bandar Abbas na jugu Irana, je v četrtek potrdil namestnik vodje iranske vojske Habibolah Sajari. Misijo je označil za najdaljšo in najzahtevnejšo plovbo iranske mornarice doslej, ni pa razkril končne destinacije.

Iranska državna televizija je objavila tudi kratek posnetek rušilca Sahand, ki pluje po nemirnem Atlantiku. Konec maja je portal Politico navajal anonimne vire, ki so domnevali, da ladji plujeta v Venezuelo. Iran namreč vzdržuje tesne vezi z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom in je tej južnoameriški državi v času ameriških sankcij dobavil gorivo in druge izdelke.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva na novinarski konferenci konec maja ni želel odgovoriti na vprašanje, kam sta ladji namenjeni. "Iran je vedno prisoten v mednarodnih vodah in ima to pravico, ki temelji na mednarodnem pravu," je dejal.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je na zaslišanju v senatnem odboru za oborožene sile izrazil zaskrbljenost zaradi dveh iranskih vojaških ladij. Austina skrbi, da v Venezuelo dostavljata orožje.

Kljub temu Pentagon nima načrtov, da bi ladji na poti do tja prestregli. Demokrat Richard Blumenthal iz Connecticuta je opozoril, da bo to prvič, da je iranska vojaška ladja prečkala Atlantik, in prvič, da se je zasidrala v Venezueli, če se bo to res zgodilo. "Možnost, da bi Iran dostavljal orožje v regijo, me zelo skrbi," je dejal.

Tudi Austin je dejal, da je zaskrbljen, senatorje pa je za zaprtimi vrati seznanil s tem, kakšno orožje bi lahko bilo na krovu iranskih ladij. Politico je že prejšnji teden poročal, da sta iranski ladji Makran in Sahand pluli mimo Rta dobrega upanja v Južni Afriki in nadaljujeta pot čez Atlantik v severozahodni smeri. Makran naj bi prevažal hitre vojaške čolne, namenjene Venezueli.

Vlada predsednika Josepha Bidna poziva Kubo in Venezuelo, naj ladji odvrneta, in napoveduje ustrezne ukrepe proti vsem grožnjam. Nenavadno potovanje se odvija pred iranskimi predsedniškimi volitvami 18. junija, na katerih bodo volivci izbrali naslednika sedanjega predsednika Hasana Rohanija.