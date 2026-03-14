Tujina

Iranski zunanji minister: Bela hiša prosjači ves svet, naj kupuje rusko nafto

Teheran, 14. 03. 2026 09.52 pred 38 minutami 2 min branja 8

Avtor:
N.L.
Ruski tanker

ZDA so začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji in dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšale gospodarski vpliv po napadih na Iran. "Po dveh tednih vojne Bela hiša prosjači ves svet, naj kupuje rusko nafto," se je na potezo odzval iranski zunanji minister Abas Aragči. V Moskvi so medtem s potezo Amerike zadovoljni.

Abas Aragči
Abas Aragči
Aragči je na omrežju X delil fotografijo časnika Financial Times s člankom, da bi Rusija po odločitvi ZDA o nakupu ruske nafte lahko zaslužila okoli 150 milijonov dolarjev (130 milijonov evrov) na dan.

"ZDA so več mesecev pritiskale na Indijo, naj preneha uvažati nafto iz Rusije. Po dveh tednih vojne z Iranom pa Bela hiša zdaj prosjači ves svet, vključno z Indijo, naj kupuje surovo rusko nafto," je zapisal in dodal, da je Evropa mislila, da bo s podporo vojni v Iranu pridobila ameriško podporo v boju proti Rusiji. "Patetično," je zaključil zapis.

Različni odzivi

Nemški kancler Friedrich Merz je bil do poteze ZDA kritičen, saj meni, da trenutno ni čas, da se zaradi kakršnega koli razloga popušča Rusiji, njegove izjave povzemajo nemški mediji.

"ZDA priznavajo, da brez ruske nafte svetovni energetski trg ne more ostati stabilen," pa je v odzivu na Telegramu zapisal odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kiril Dmitrijev. Dodal je, da je nadaljnje rahljanje sankcij za ruske energente vse bolj neizogibno "kljub odporu dela bruseljske birokracije".

Da bo ameriška omilitev sankcij na prodajo ruske nafte pomagala pri stabilizaciji energetskih trgov, je prepričan tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Brez znatnih količin ruske nafte je stabilizacija svetovnih energetskih trgov nemogoča," je dejal po poročanju ruskih tiskovnih agencij.

V Kijevu pa menijo, da bo odločitev o omilitvi sankcij Moskvi zgolj omogočila, da podaljša vojno v Ukrajini, ki traja že več kot štiri leta, je navajala STA.

Pred judovsko šolo v Amsterdamu odjeknila eksplozija

Nova fotografija princa Andrewa v kopalnem plašču na terasi z Epsteinom

bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
Živila, ki se jim je treba izogibati v nosečnosti
Živila, ki se jim je treba izogibati v nosečnosti
Ga prepoznate? Otroški zvezdnik je zdaj odvetnik
Ga prepoznate? Otroški zvezdnik je zdaj odvetnik
zadovoljna
Portal
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
cekin
Portal
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Tako lahko na enostaven način popestrita svoj odnos
Tako lahko na enostaven način popestrita svoj odnos
dominvrt
Portal
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino, ki Slovencem že generacije barva najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino, ki Slovencem že generacije barva najlepše pirhe
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
