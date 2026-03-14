Iranski zunanji minister: Bela hiša prosjači ves svet, naj kupuje rusko nafto

"ZDA so več mesecev pritiskale na Indijo, naj preneha uvažati nafto iz Rusije. Po dveh tednih vojne z Iranom pa Bela hiša zdaj prosjači ves svet, vključno z Indijo, naj kupuje surovo rusko nafto," je zapisal in dodal, da je Evropa mislila, da bo s podporo vojni v Iranu pridobila ameriško podporo v boju proti Rusiji. "Patetično," je zaključil zapis.

Aragči je na omrežju X delil fotografijo časnika Financial Times s člankom, da bi Rusija po odločitvi ZDA o nakupu ruske nafte lahko zaslužila okoli 150 milijonov dolarjev (130 milijonov evrov) na dan.

Nemški kancler Friedrich Merz je bil do poteze ZDA kritičen, saj meni, da trenutno ni čas, da se zaradi kakršnega koli razloga popušča Rusiji, njegove izjave povzemajo nemški mediji.

"ZDA priznavajo, da brez ruske nafte svetovni energetski trg ne more ostati stabilen," pa je v odzivu na Telegramu zapisal odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kiril Dmitrijev. Dodal je, da je nadaljnje rahljanje sankcij za ruske energente vse bolj neizogibno "kljub odporu dela bruseljske birokracije".

Da bo ameriška omilitev sankcij na prodajo ruske nafte pomagala pri stabilizaciji energetskih trgov, je prepričan tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Brez znatnih količin ruske nafte je stabilizacija svetovnih energetskih trgov nemogoča," je dejal po poročanju ruskih tiskovnih agencij.

V Kijevu pa menijo, da bo odločitev o omilitvi sankcij Moskvi zgolj omogočila, da podaljša vojno v Ukrajini, ki traja že več kot štiri leta, je navajala STA.