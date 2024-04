Iranski zunanji minister o napadu z droni: Grožnja? Prej otroške igrače

OGLAS

Po napadu v bližini letalske baze v pokrajini Isfahan, ki ga Izrael ni niti potrdil niti zanikal, je Iran sporočil, da je njihova zračna obramba uničila tri brezpilotna letala. Škode ali žrtev ni bilo.

Iranske oblasti in državni mediji so incident označili kot napad neznanih "infiltrirancev", pri čemer so zavrnili poročila, da je šlo za izraelsko ofenzivo, ki je uspela zaobiti njihovo mejno obrambo. "Droni so vzleteli iz Irana in leteli le nekaj sto metrov, preden jih je zračna obramba sestrelila. Ni dokazov, da obstaja povezava med njimi in Izraelom," je za NBC News dejal iranski zunanji minister Hossein Amir-Abdollahian. Drone je bolj kot za resno grožnjo njihovemu ozemlju označil za "igrače, s katerimi se igrajo naši otroci". Po njegovih besedah Iran napad še vedno preiskuje. Ponovil je, da bi izraelsko maščevanje izzvalo njihov takojšen in oster odziv. "Če niso bili oni, potem smo končali."

Hossein Amir-Abdollahian FOTO: AP icon-expand

Kot je znano, je Izrael več dni tehtal, kako odgovoriti na iranski sobotni napad z brezpilotnimi letali in raketami, zahodne sile pa so obe strani pozivale k zadržanosti. Po petkovem napadu je slovensko Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve za potovanja v Iran spremenilo stopnjo tveganja. "Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Iranu slovenskim državljanom, ki se morebiti še nahajajo v Iranu, svetujemo, da v lastni organizaciji in na varen način zapustijo državo," so sporočili. Ob tem pa so dodali, da so sicer zaradi zaostrovanja političnih napetosti v regiji že pred tem odsvetovali vsa potovanja v Iran.

Nekdanji vodja izraelskega sveta za nacionalno varnost, generalmajor Giora Eiland, je dejal, da ne verjame, da bo po petkovem napadu prišlo do "resnične eskalacije". Po njegovih besedah je napad pokazal, da lahko Izrael doseže "celo občutljiva mesta", vendar je poskušal "to storiti na način, da sta lahko zadovoljni obe strani". Zdaj bosta obe državi poskušali poudarjati lasten uspeh in zmanjševati uspeh nasprotne strani, je še ocenil.