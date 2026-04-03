Po F-15 naj bi strmoglavilo še eno letalo

Iranska tiskovna agencija Fars poroča, da je vojska začela iskalno akcijo za pilotoma ameriškega lovskega letala, ki naj bi ga zadel sistem zračne obrambe, poroča the Times of Israel. Tiskovna agencija Tasnim je poročala, da sta se pilota rešil s katapultiranjem iz letala. "Vojaške sile so začele iskalno operacijo, da bi našle ameriške pilote lovskega letala, ki smo ga zadeli," navaja Fars. Zaenkrat še ni povsem jasno za katero lovsko letalo naj bi šlo, ali za F-35 ali F-15, na katerem bi bila dva pilota, iranski mediji so namreč sprva poročali, da gre za F-35, medtem ko tuji mediji poročajo, da gre za F-15E, to je potrdila tudi analiza razbitin letala, ki jo je opravil CNN.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Iranska poluradna tiskovna agencija Tasnim je na Telegramu objavila fotografije uničenih delov, ki naj bi pripadali sestreljenemu letalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Oboroženi pripadniki plemen in vaščani v provinci Kohgilujeh in Bojer-Ahmad v Iranu iščejo ameriškega vojaka po poročilih o poskusu reševanja ter patruljirajo po gorah in podeželskih območjih," so sporočili iz Irana in iskanje razširili na provinci Chaharmahal in Bakhtiari. Guverner južne iranske province je dejal, da je prednostna naloga "zajetje" morebitne ameriške posadke. "Tisti, ki bodo uspeli zajeti ali ubiti sovražne sile, bodo posebej pohvaljeni s strani urada guvernerja," je dodal po poročanju poluradne tiskovne agencije ISNA. Medtem so iranski mediji poročali, da so v provinci razpisali nagrado v višini 10 milijard tomanov (približno 215.000 evrov) za vsakogar, ki najde ameriške "vsiljivce", poročajo tuji mediji.

Padlo še eno letalo?

Iranske vojaške sile trdijo, da so zadele še drugo ameriško bojno letalo, poroča CNN. Letalo A-10 Thunderbolt II, z vzdevkom Warthog, naj bi strmoglavilo v vode Perzijskega zaliva, potem ko so ga iranski sistemi zračne obrambe prestregli in ciljali blizu Hormuške ožine, poročajo iranski državni mediji, ki se sklicujejo na izjavo urada za odnose z javnostjo vojske.

Ameriške sile začele iskalno akcijo

Kot poroča Axios, so tudi ameriške sile začele z iskalno akcijo, da bi našli pilota. Ameriško centralno poveljstvo (Centcom), odgovorno za vojaške operacije na Bližnjem vzhodu za zdaj sicer še zanika sestrelitev letala. Več ameriških in izraelskih virov poroča, da je eden od pilotov bil najden in uspešno rešen, drugega pa še vedno iščejo. Reševalna akcija je sicer še v teku, saj iščejo še drugega pilota, je povedal izraelski vojaški uradnik, ki je bil seznanjen z informacijami, vendar je govoril pod pogojem anonimnosti. Izrael je tudi preložil nekatere svoje načrtovane napade v Iranu, da ne bi oviral iskalnih in reševalnih prizadevanj za člana posadke, je za CNN potrdil izraelski uradnik.