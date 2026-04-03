Tujina

Po F-15 naj bi strmoglavilo še eno letalo

Teheran, 03. 04. 2026 16.02 pred 25 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Ameriško lovsko letalo F-35C

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da naj bi jim uspelo sestreliti še drugo ameriško lovsko letalo, to so potrdili tudi trije ameriški viri. Letalo naj bi bilo popolnoma uničeno, pilota pa naj bi se izstrelila še pred eksplozijo. Tako IRGC kot ameriške sile intenzivno iščejo pilota, enega naj bi ZDA uspelo rešiti, reševalna misija sicer še traja. V ameriškem centralnem poveljstvu sicer sestrelitev letala zanikajo. Iran naj bi zadel tudi dva helikopterja, ki sta sodelovala v reševalni misiji. Ob približno istem času kot F-15 naj bi padlo tudi letalo A-10 Warthog. Strmoglavilo naj bi blizu Hormuške ožine, sta za New York Times povedala dva ameriška uradnika, ki sta želela ostati anonimna.

Iranska tiskovna agencija Fars poroča, da je vojska začela iskalno akcijo za pilotoma ameriškega lovskega letala, ki naj bi ga zadel sistem zračne obrambe, poroča the Times of Israel. Tiskovna agencija Tasnim je poročala, da sta se pilota rešil s katapultiranjem iz letala.

"Vojaške sile so začele iskalno operacijo, da bi našle ameriške pilote lovskega letala, ki smo ga zadeli," navaja Fars.

Zaenkrat še ni povsem jasno za katero lovsko letalo naj bi šlo, ali za F-35 ali F-15, na katerem bi bila dva pilota, iranski mediji so namreč sprva poročali, da gre za F-35, medtem ko tuji mediji poročajo, da gre za F-15E, to je potrdila tudi analiza razbitin letala, ki jo je opravil CNN.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iranska poluradna tiskovna agencija Tasnim je na Telegramu objavila fotografije uničenih delov, ki naj bi pripadali sestreljenemu letalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Oboroženi pripadniki plemen in vaščani v provinci Kohgilujeh in Bojer-Ahmad v Iranu iščejo ameriškega vojaka po poročilih o poskusu reševanja ter patruljirajo po gorah in podeželskih območjih," so sporočili iz Irana in iskanje razširili na provinci Chaharmahal in Bakhtiari. 

Guverner južne iranske province je dejal, da je prednostna naloga "zajetje" morebitne ameriške posadke.

"Tisti, ki bodo uspeli zajeti ali ubiti sovražne sile, bodo posebej pohvaljeni s strani urada guvernerja," je dodal po poročanju poluradne tiskovne agencije ISNA. Medtem so iranski mediji poročali, da so v provinci razpisali nagrado v višini 10 milijard tomanov (približno 215.000 evrov) za vsakogar, ki najde ameriške "vsiljivce", poročajo tuji mediji.

Padlo še eno letalo?

Iranske vojaške sile trdijo, da so zadele še drugo ameriško bojno letalo, poroča CNN. Letalo A-10 Thunderbolt II, z vzdevkom Warthog, naj bi strmoglavilo v vode Perzijskega zaliva, potem ko so ga iranski sistemi zračne obrambe prestregli in ciljali blizu Hormuške ožine, poročajo iranski državni mediji, ki se sklicujejo na izjavo urada za odnose z javnostjo vojske.

Ameriške sile začele iskalno akcijo

Kot poroča Axios, so tudi ameriške sile začele z iskalno akcijo, da bi našli pilota. Ameriško centralno poveljstvo (Centcom), odgovorno za vojaške operacije na Bližnjem vzhodu za zdaj sicer še zanika sestrelitev letala. 

Več ameriških in izraelskih virov poroča, da je eden od pilotov bil najden in uspešno rešen, drugega pa še vedno iščejo. Reševalna akcija je sicer še v teku, saj iščejo še drugega pilota, je povedal izraelski vojaški uradnik, ki je bil seznanjen z informacijami, vendar je govoril pod pogojem anonimnosti.

Izrael je tudi preložil nekatere svoje načrtovane napade v Iranu, da ne bi oviral iskalnih in reševalnih prizadevanj za člana posadke, je za CNN potrdil izraelski uradnik.

Preberi še Padel ponos ameriške vojske? Iran trdi, da je zadel F-35

Po navedbah ameriškega uradnika naj bi bila dva ameriška helikopterja, ki sta sodelovala v iskalno-reševalni operaciji za sestreljena pilota zadeta s strani Irana, poroča Al Jazeera. Vsaj en od njiju naj bi bil helikopter Black Hawk.

iran f-35 zda centcom
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
