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Iranu se bliža tretja ameriška letalonosilka z bojno skupino

Washington, 16. 11. 2026 08.08 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
A.K. STA
Letalonosilka Theodore Roosevelt

Ameriška letalonosilka Theodore Roosevelt naj bi s svojo bojno skupino ladij kmalu prispela na območje Bližnjega vzhoda, kjer že delujeta letalonosilki George H. W. Bush in George Washington.

New York Times je v nedeljo poročal, da bo Roosevelt do danes vstopil na območje odgovornosti ameriškega centralnega poveljstva Centcom. Novinar portala Axios Barak Ravid je medtem na omrežju X ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega predstavnika sporočil, da je ladja na območje prispela že v nedeljo.

Centcom poročil ni komentiral, prav tako ni jasno, ali bo letalonosilka Roosevelt zamenjala katero od drugih dveh, ki sta že v regiji, ali pa bo ameriška vojska sedaj tam imela tri bojne skupine letalonosilk.

Letalonosilka Theodore Roosevelt
Letalonosilka Theodore Roosevelt
FOTO: Profimedia

Obsežna pomorska okrepitev bi lahko nakazovala priprave na stopnjevanje spopadov z Iranom, vendar pa ameriški predsednik Donald Trump na sestankih o nacionalni varnosti doslej po kongresnih volitvah, ki so bile porazne za njegove republikance, med drugim zaradi vojne z Iranom, ni napovedal stopnjevanje ofenzive.

Prihod Roosevelta pa sledi stopnjevanju iranskih napadov na cilje v Perzijskem zalivu. Iranska revolucionarna garda po navedbah ameriških medijev skoraj vsakodnevno napada tankerje, ki skušajo prepluti Hormuško ožino. Prejšnji teden je Iran napadel tudi omanski otok v ožini, na katerem je oprema za pomoč ladjam pri plovbi skozi ožino.

V nedeljo je Iran znova skušal napasti cilje v Bahrajnu, vendar pa je obrambno ministrstvo Bahrajna sporočilo, da je uspešno prestreglo več iranskih zračnih groženj, preden so dosegle cilje.

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KOMENTARJI13

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Brus1234
16. 11. 2026 09.40
ZDA so morale bežati od povsod kjer so mešale (ne smem napisati kaj). Vietnam, Irak, Somalija, Libanon, Avganistan... čas je, da se začne igra potapljanje ladjic.
Odgovori
+0
1 1
Roadkill
16. 11. 2026 09.46
Lahko napišeš stalno mešajo 💩 povsod
Odgovori
0 0
bobiv
16. 11. 2026 09.38
Pa kaj temu zblojenemu trumpu še ni dovolj norosti?
Odgovori
+2
2 0
slayer2
16. 11. 2026 09.36
Tako je to,ko te Izrael drži za pirhe in stiska!!!
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
16. 11. 2026 09.22
Bolj kot ne moraji biti na takih ladjah vojaki YMCA kova. Inteligentni američani niti pod razno se ne bi znašeli na takšni konzervi, katero čaka agonija in zagotov potop!
Odgovori
-3
2 5
ptuj.si
16. 11. 2026 09.24
Tak potop kot prvi dve? Ne?
Odgovori
+4
5 1
Posteni
16. 11. 2026 09.39
Wolf.. na veleposlanistvu ne spite.. lahko ti se stevo pomaga... 🤣
Odgovori
0 0
Mean Cat
16. 11. 2026 09.22
Je treba spet ceno nafte dvignat
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
16. 11. 2026 09.05
Letalonoslke so zgodovina, sa lahka tarča za novodobne rakete. Mogoče ZDA igrajo na povod,v kolikor bi Iran zraketiral in potopil letalonosilke bi lahko ZDA posledično tudi jedrsko napadle Iran! A si potem predstavljate vlogo Izraela tukaj?
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+0
4 4
tron3
16. 11. 2026 08.44
Kaj niso te letalonosilke bile poškodovane tako, da so morale v popravilo v prvi vojaški vaji z Iranom, vsaj tako ste zapisali!!!!!
Odgovori
+12
13 1
Wolfman
16. 11. 2026 08.39
Iran bo vse naredil, da bodo izgnali ameriško vojsko enkrat za vselej in Bližnjega vzhoda!
Odgovori
+8
10 2
bobiv
16. 11. 2026 09.40
Pravilno, zase se naj brigajo!
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0 0
Roadkill
16. 11. 2026 08.28
So že odmašili WCje
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+14
14 0
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