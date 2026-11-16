Iranu se bliža tretja ameriška letalonosilka z bojno skupino

New York Times je v nedeljo poročal, da bo Roosevelt do danes vstopil na območje odgovornosti ameriškega centralnega poveljstva Centcom. Novinar portala Axios Barak Ravid je medtem na omrežju X ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega predstavnika sporočil, da je ladja na območje prispela že v nedeljo.
Centcom poročil ni komentiral, prav tako ni jasno, ali bo letalonosilka Roosevelt zamenjala katero od drugih dveh, ki sta že v regiji, ali pa bo ameriška vojska sedaj tam imela tri bojne skupine letalonosilk.
Obsežna pomorska okrepitev bi lahko nakazovala priprave na stopnjevanje spopadov z Iranom, vendar pa ameriški predsednik Donald Trump na sestankih o nacionalni varnosti doslej po kongresnih volitvah, ki so bile porazne za njegove republikance, med drugim zaradi vojne z Iranom, ni napovedal stopnjevanje ofenzive.
Prihod Roosevelta pa sledi stopnjevanju iranskih napadov na cilje v Perzijskem zalivu. Iranska revolucionarna garda po navedbah ameriških medijev skoraj vsakodnevno napada tankerje, ki skušajo prepluti Hormuško ožino. Prejšnji teden je Iran napadel tudi omanski otok v ožini, na katerem je oprema za pomoč ladjam pri plovbi skozi ožino.
V nedeljo je Iran znova skušal napasti cilje v Bahrajnu, vendar pa je obrambno ministrstvo Bahrajna sporočilo, da je uspešno prestreglo več iranskih zračnih groženj, preden so dosegle cilje.
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