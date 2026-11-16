Iranu se bliža tretja ameriška letalonosilka z bojno skupino

New York Times je v nedeljo poročal, da bo Roosevelt do danes vstopil na območje odgovornosti ameriškega centralnega poveljstva Centcom. Novinar portala Axios Barak Ravid je medtem na omrežju X ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega predstavnika sporočil, da je ladja na območje prispela že v nedeljo.

Centcom poročil ni komentiral, prav tako ni jasno, ali bo letalonosilka Roosevelt zamenjala katero od drugih dveh, ki sta že v regiji, ali pa bo ameriška vojska sedaj tam imela tri bojne skupine letalonosilk.