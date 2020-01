Iraške varnostne sile z ulic pregnale protestnike, ki tam vztrajajo že mesece

Iraške varnostne sile so v jutranjih urah v prizadevanjih, da bi izpraznile protestne tabore po vsem mestu in odstranile cestne barikade, proti protestnikom uporabile solzivec in prave naboje. Pri tem so po navedbah zdravstvenih delavcev ranili najmanj 19 ljudi. Izbruhnili so tudi spopadi med skupinami protestnikov in varnostnimi silami.

Oblasti so sporočile, da jim je uspelo doslej ponovno prevzeti nadzor nad mostom Ahrar, enem od žarišč več mesecev trajajočih protivladnih protestov, kjer so pogosto izbruhnili spopadi. Protestnike so pregnali tudi s trga Tajaran in avtoceste Mohamad Kasim, kjer so ta teden s protestnim sedenjem zahtevali uveljavitev reform.

V glavni protestni tabor na trgu Tahrir jim medtem še ni uspelo vstopiti. Določen del tamkajšnjih protestnikov naj bi sicer sam odšel po pozivu vplivnega populističnega klerika Moktade Sadra, ki je znan po hitrem menjavanju političnih stališč.

Po izbruhu protivladnih protestov oktobra lani jim je denimo naznanil svojo podporo in celo pozval vlado k odstopu, čeprav nadzira največji strankarski blok v parlamentu in več vodilnih položajev v državi.