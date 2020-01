Iraški parlament pozval k odhodu tujih vojakov iz države

"Parlament je glasoval za to, da vlado zaveže k umiku prošnje mednarodni koaliciji, naj pomaga v boju proti IS," je dejal predsednik parlamenta Mohamed Halbusi .

Koalicija pod vodstvom ZDA je že pred tem sporočila, da je začasno ustavila aktivnosti v boju proti IS v Iraku, kjer ameriške sile urijo lokalne vojake. Kot razlog je navedla dejstvo, da so zeleno cono v Bagdadu, kjer je med drugim ameriško veleposlaništvo v Iraku, ter oporišče, kjer so nameščene ameriške sile, v soboto zadele rakete.

"To je omejilo našo sposobnost izvajanja treninga s partnerji in podpore njihovim operacijam proti IS in zato smo začasno ustavili te aktivnosti,"je v izjavi zapisala koalicija.

Mreža šiitskih oboroženih sil Hašed je medtem pozvala, naj se Iračani odmaknejo od ameriških sil.