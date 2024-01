Iraški uporniki naj bi sestrelili ameriškega 'razparača'

Razbitine, domnevno brezpilotnika MQ-9 Reaper, so našli v sredo na območju Moqdadiyaha, nedaleč od Bagdada. Posnetke gorečega letalnika so objavile enote Hashd al-shaabi. Gre za paravojsko, ki pa tesno sodeluje z iraško vlado in je sodelovala v bitkah pri uničenju IS. Zaenkrat ni znano, ali za sestrelitvijo stojijo omenjene enote.

Dron MQ-9 Reaper je brezpilotno letalo, ki lahko izvaja tako daljinsko vodene kot avtonomne lete, razvilo pa ga je podjetje General Atomics Aeronautical Systems. MQ-9 je zasnovan za dolgotrajno opazovanje na visoki nadmorski višini. Obrožen je lahko z osmimi raketami zrak-zemlja AGM-114 Hellfire ali štirimi raketami in dvema lasersko vodenima bombama GBU-12 Paveway II. Nosi lahko tudi pametne vodene bombe JDAM. V zraku lahko ostane tudi do 27 ur. Njegova cena znaša približno 28 milijonov evrov.

Razmere na Bližnjem Vzhodu se močno zaostrujejo vse od oktobra, ko je zaradi vdora Hamasa na Izraelsko ozemlje, Izrael sprožil obsežno letalsko in kopensko ofenzivo na Gazo. V odgovor na izraelsko invazijo Gaze je več skupin, ki nasprotujejo Izraelu in prisotnosti ZDA v regiji, sprožilo napade na ameriške vojaške baze v Siriji in Iraku. Hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, pa so začeli napadati ladje v Rdečem morju. Pri tem trdijo, da so njihovi napadi usmerjeni predvsem na ladje držav, ki podpirajo Izrael. Koalicija držav pod vodstvom ZDA in Velike Britanije je posledično sprožila zračne napade na cilje v Jemnu.