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IRGC poziva Američane, naj protestirajo proti Trumpu

Teheran, 29. 09. 2026 13.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
General Hossein Mohebbi na novinarski konferenci

Islamska revolucionarna garda je Američane pred vmesnimi volitvami pozvala, naj se odpravijo na ulice in protestirajo proti Donaldu Trumpu, za katerega trdijo, da mu je vojna na Bližnjem vzhodu spodletela. Kot so jim sporočili, morajo protestniki obsoditi "vojno hujskaško politiko ameriške vlade".

General Hossein Mohebbi, tiskovni predstavnik Revolucionarne garde, je v Teheranu imel tiskovno konferenco z naslovom "Pismo ameriškemu ljudstvu". Po njegovih besedah je edini način za končanje vojne, da Washington prizna poraz in se umakne, piše AP News. To je bilo sporočilo, namenjeno ameriški javnosti le nekaj tednov pred vmesnimi volitvami za ameriški senat in kongres, ki bodo 3. novembra.

General Hossein Mohebbi na novinarski konferenci
General Hossein Mohebbi na novinarski konferenci
FOTO: AP

Mohebbi je Američane pozval, naj se odpravijo na ulice in protestirajo proti Trumpovi politiki. ZDA je obtožil, da iranski jedrski program uporablja kot pretvezo za "ropanje iranskega bogastva" in da želi državo zopet spremeniti v kolonijo. A ameriško vojaško posredovanje in gospodarske sankcije Teherana ne bodo prisilile k podreditvi, je zatrdil.

V tem času je sicer iranska valuta padla na novo rekordno nizko vrednost. Trgovci v Teheranu so za en ameriški dolar menjavali več kot 2,5 milijona rialov, kar kaže, kako je konflikt še dodatno oslabil iransko gospodarstvo.

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