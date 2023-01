Na Hrvaškem razrešitve zaradi izplutja Irine VU, Usmanov zanika lastništvo

Zaradi izplutja zaplenjene ruske jahte Irina VU s priveza na hrvaškem otoku Murter bosta razrešena načelnik sektorja za varno plovbo in vodja luške kapitanije v Šibeniku. Jahta je izplula že oktobra, za njeno izginotje pa so izvedeli ta mesec. Medtem pa Ališer Usmanov zanika, da bi bil lastnik jahte ter tudi Putinov oligarh. Še več, sporočil je, da Irina Viner ni več njegova žena.

Jahta Irina VU je ena od petih jaht ruskih oligarhov, ki so jih na Hrvaškem zapečatili, ker so njihovi lastniki na seznamu sankcioniranih oseb zaradi ruske agresije na Ukrajino. V primeru izginotja Irine VU sta se po besedah ministra zgodili dve napaki. "Prva napaka se je zgodila pri pečatenju in nadzoru te jahte, ker nikomur ne morete pojasniti, da so jo zapečatili julija, a šele januarja ugotovili, da je ni tam, ker je oktobra zapustila suhi vez," je dejal minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Druga napaka je bilo nepravočasno informiranje vseh luških kapitanij na Hrvaškem. "Jahta se je v tem konkretnem primeru javila luški kapitaniji v Dubrovniku, a ta ni imela informacij o tem, katere jahte so pod blokado," je pojasnil minister. Proti načelniku sektorja za varno plovbo na ministrstvu za pomorstvo in vodji luške kapitanije v Šibeniku bodo uvedli tudi disciplinski postopek. "Tega nista storila namerno, to je napaka, ki se jima je zgodila, in v tem smislu verjamem, da se to ne bo več zgodilo," je ocenil Butković.

Irina VU je iz pristanišča v Betini na otoku Murter, kjer se je na njenem mestu pojavila skoraj enaka jahta, izplula 6. oktobra 2022 in se tri dni kasneje zasidrala v turškem pristanišču Didim v Egejskem morju. Na ministrstvu so za njeno izginotje izvedeli šele januarja. Za njo so izdali mednarodno tiralico, državno tožilstvo in mednarodne agencije pa preiskujejo, kako je jahta kljub blokadi prispela do Turčije. Irina VU je dolga 35 metrov in težka 240 ton, hrvaške teritorialne vode pa je zapustila neovirano. Direktor Marine Betina Boris Ninić Moro je trdil, da je jahta iz Betine izplula v skladu s predpisi, z veljavnim nalogom, kapitanom in pripadajočo posadko. Pomorska policija pa v trenutku prehoda meje ni imela uradnih informacij, da bi ladji morala onemogočiti nadaljnjo plovbo. Vsem članom posadke in drugim, ki so jim morda pomagali pri kršenju sankcij, grozi do pet let zapora.

icon-expand Ališer Usmanov in Vladimir Putin FOTO: AP