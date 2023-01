'Najbrž so izobesili rusko zastavo, peli Kalinko in odpotovali v Turčijo'

Izstopno mejno kontrolo je opravila v Dubrovniku. Vsi člani posadke na 35-metrski in pet milijonov evrov vredni jahti so bili hrvaški državljani, ki jim zdaj grozi do pet let zapora zaradi sodelovanja pri premiku jahte. V marini so se zavili v molk, so pa bili bolj glasni v hrvaškem saboru. Za velik spodrsljaj nekateri krivijo premierja Andreja Plenkovića, medtem ko ta čaka na izsledke preiskave in zagotavlja, da bodo odgovorni kaznovani. Jahta Putinovih zaveznikov je trenutno privezana v Turčiji.

"Zelo verjetno je, da so veselo izobesili rusko zastavo, med tem ko je posadka najbrž pela Kalinko in so lepo odpotovali proti Turčiji," je o izginotju dejal poslanec SDP Domagoj Hajduković. Poslanec Mosta Miro Bulj pa je Plenkovića obtožil, da je on "odvezal jahto", saj da je "njihov igralec".

"Delim vaše nezadovoljstvo, ki ste ga izrazili v zvezi z izginotjem jahte, ki je bila zapečatena. Pričakujem poročilo ministrstev za morje in notranje zadeve ter vseh drugih pristojnih služb, ki se ukvarjajo s tem. Kaj takšnega se preprosto ne sme dogajati. In kdor bo na koncu kriv za te spodrsljaje, bo odgovarjal," pa je povedal hrvaški premier.

Luksuzni jahti "Irina VU" ruskega oligarha Ališerja Usmanova, tesnega prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bila zaradi sankcij prepovedana plovba. Zasidrana je bila v Betini na Murterju, nato pa je odplula v Dubrovnik, od koder je oktobra nadaljevala pot proti Turčiji, pred tem pa je kot kaže brez težav opravila policijsko in mejno kontrolo ter kontrolo luške kapitanije. Izginotja s privezov skoraj 35 metrov dolge in 240 ton težke jahte mesece ni opazil nihče od pristojnih.

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Frano Matušić je dejal, da podrobnosti o plovbi jahte ne more izdati, ker preiskava poteka. "Glede na to, da preiskava še poteka, vam podrobnosti ne morem razkriti. Oglasili se bomo, ko bomo končno imeli vse podatke, najprej pristojnega ministrstva, državnega organa, ki je izvajal omejevalne ukrepe na tej jahti," je po poročanju HRT dejal Matušić.

Spomnil je, da so 13. julija sprejeli odločitev o zasegu jahte, ker je bilo ugotovljeno, da je povezana z osebo na seznamu sankcij Evropske unije. Po njegovih informacijah je ministrstvo ladjo zapečatilo, o čemer so obvestili lastnike in kapitana ladje. "Obvestilo, da jahte ni tam, kjer bi morala biti, smo prejeli 10. januarja, 12. januarja pa je stalna skupina zahtevala vse podatke, ker gre za hudo kršitev režima sankcij," je dejal Matušić in dodal, da tisti, ki so to storili naj nosi posledice v skladu z zakonom. Za kršitve so predvidene kazni, vključno z zaporom od šestih mesecev do petih let.