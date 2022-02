Iris: študentsko izdelan robotski rover, ki bo kmalu raziskoval Luno

Rover Iris je sicer majhno vozilo v velikosti škatle za čevlje, težek dva kilograma, napaja se na baterije in bo na Lunini površini deloval 72 ur. Izzivi pri pakiranju zahtevane tehnologije v tako majhen prostor so bili precejšnji, vključno z miniaturizacijo elektronike. »Je tako visoko specializiran in integriran, stopnja težavnosti in izzivi, ki jih je bilo treba premagati, so bili neverjetni,« je za BBC dejal profesor William Whittaker.

O delu s študenti pri projektu pa pravi: "V resnici ni v redu izbrati najljubšega projekta ali robota, tako kot družini ne, da izbere najljubšega otroka. Toda ekipa Iris je tako navdihujoča, sposobna in predana." 70-letni profesor sicer stoji za številnimi velikimi napredki v robotiki, raziskovanje Lune pa je bilo rezultat jasnega cilja, ki si ga je zastavil pred več kot tremi desetletji.

Podatki bodo na Zemljo potovali izjemno hitro

Ko doseže Lunino površino, ga bodo aktivno poganjali operaterji z Zemlje, ki bodo pošiljali ukaze roverju. Vgrajene kamere bodo poslale slike terena na Zemljo in članom ekipe pomagale načrtovati vozne poti. Podatki bodo potovali nazaj na Zemljo s hitrostjo 50 kilobitov na sekundo, kar pomeni, da bodo slike nizke kakovosti z Lune, ki se uporabljajo za pomoč pri vožnji roverja, potrebovale minuto, da pridejo do Zemlje. Visokokakovostne slike, ki se uporabljajo za znanost, bodo potrebovale približno 10 minut.

V zgodovini raziskovanje so samo štirje roverji brez posadke raziskovali Luno. Dva je v 70. letih izstrelila Sovjetska zveza, robota Yutu pa je na Luno v zadnjem desetletju poslala Kitajska.