Irska bo Palestino priznala do konca meseca

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazili pripravljenost priznati Palestino.

"Državo Palestino bomo priznali pred koncem meseca," je dejal Micheal Martin in dodal, da bi bil možen datum priznanja lahko 21. maj. Vendar pa se to po njegovih besedah lahko še spremeni, saj se Dublin z drugimi državami še vedno pogovarja o skupnem priznanju.

V pogovoru za radio Newstalk je pojasnil, da se je Irska za priznanje odločila v okviru arabske mirovne pobude, katere namen je približanje rešitvi dveh držav kot edini možnosti za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev.

Izraelske operacije v Rafi je ob tem označil za šokantne, trpljenje prebivalcev Gaze za neizmerno, takojšnjo prekinitev ognja pa za ključno.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazili pripravljenost priznati Palestino, "ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne". Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je minuli petek izjavil, da bo Španija Palestino skupaj z Irsko priznala 21. maja. V Madridu tega datuma zaenkrat niso uradno potrdili.

Slovenska vlada je dan prej že začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje, zunanja ministrica Tanja Fajon pa je med drugim izpostavila, da usklajevanje z državami, ki so naklonjene priznanju, vseskozi poteka.