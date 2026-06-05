Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Irska izraelskima ministroma prepovedala vstop v državo

Dublin, 05. 06. 2026 16.51 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Bezalel Smotrič

Irska je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Oblasti v Dublinu so ob tem obsodile njuno vedenje do propalestinskih aktivistov, skrajna stališča in sporne izjave o Palestincih.

Minister za pravosodje Jim O'Callaghan je pristojnim organom naročil, naj Itamarju Ben Gviru in Bezalelu Smotriču preprečijo vstop v državo, če bosta skušala priti na Irsko, je potrdilo irsko ministrstvo za pravosodje.

Bezalel Smotrič
Bezalel Smotrič
FOTO: Profimedia

Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir je maja v številnih evropskih državah sprožil ogorčenje s posnetkom poniževanja aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale, potem ko so prestregle plovila mednarodne humanitarne flotilje za Gazo.

Preberi še Izrael prestregel novo humanitarno flotiljo za Gazo

Irski premier Micheal Martin je takrat napovedal ukrepe proti ministroma in drugim izraelskim uradnikom, ki podpihujejo nasilje proti Palestincem.

Ob robu vrha EU–Zahodni Balkan v Črni gori je Martin danes dejal, da tako ravnanje obeh ministrov kot njune izjave kažejo na željo po izkoreninjenju Palestincev. "Po mojem mnenju njuno ravnanje upravičuje sankcije tudi na ravni EU," je dodal.

Itamar Ben Gvir
Itamar Ben Gvir
FOTO: AP

Po Ben Gvirovem poniževanju zajetih aktivistov flotilje za Gazo je več držav pozvalo k sankcijam na ravni EU, vključno s tradicionalnimi zaveznicami Izraela, kot je Italija.

Preberi še Evropske sankcije Izraelu: konec plačil in kazen ministrom

Irska je v zadnjih letih ena od držav, ki so najbolj odkrito kritične do Izraela zaradi ofenzive v Gazi, pobojev Palestincev in nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, leta 2024 je tudi priznala Palestino. Ni pa prva država, ki je Ben Gviru in Smotriču prepovedala vstop – lani so to že storile nekatere druge, med njimi Velika Britanija, Španija in Slovenija.

Irska Izrael ministra prepoved vstopa Itamar Ben Gvir Bezalel Smotrič
24ur.com Nizozemska izraelskima ministroma prepovedala vstop v državo
24ur.com Izraelski vojaki naj bi streljali na diplomatsko delegacijo v Dženinu
24ur.com Scholz ob obisku Netanjahuja: Nemčija bo še naprej izvažala orožje v Izrael
24ur.com Vlada ukinila več ukrepov zoper Izrael. Golob: Jasen odmik od načel mednarodnega prava
24ur.com Svet obsoja izraelski zakon o smrtni kazni, skrajna desnica slavi
24ur.com Španija z devetimi ukrepi proti Izraelu
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763