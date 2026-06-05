Irska izraelskima ministroma prepovedala vstop v državo

Minister za pravosodje Jim O'Callaghan je pristojnim organom naročil, naj Itamarju Ben Gviru in Bezalelu Smotriču preprečijo vstop v državo, če bosta skušala priti na Irsko, je potrdilo irsko ministrstvo za pravosodje.

Bezalel Smotrič FOTO: Profimedia

Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir je maja v številnih evropskih državah sprožil ogorčenje s posnetkom poniževanja aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale, potem ko so prestregle plovila mednarodne humanitarne flotilje za Gazo.

Irski premier Micheal Martin je takrat napovedal ukrepe proti ministroma in drugim izraelskim uradnikom, ki podpihujejo nasilje proti Palestincem. Ob robu vrha EU–Zahodni Balkan v Črni gori je Martin danes dejal, da tako ravnanje obeh ministrov kot njune izjave kažejo na željo po izkoreninjenju Palestincev. "Po mojem mnenju njuno ravnanje upravičuje sankcije tudi na ravni EU," je dodal.

Itamar Ben Gvir FOTO: AP

Po Ben Gvirovem poniževanju zajetih aktivistov flotilje za Gazo je več držav pozvalo k sankcijam na ravni EU, vključno s tradicionalnimi zaveznicami Izraela, kot je Italija.