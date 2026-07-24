Irska policija prestregla vozilo z bombo in preprečila domnevni napad

"Vsak takšen zaseg je resnično zaskrbljujoč. (...) Vemo, da obstaja majhna skupina republikanskih disidentov, ki se niso strinjali z velikonočnim sporazumom, niso odložili orožja in eksploziva ter niso izvedli ustreznega postopka v zvezi z razorožitvijo," je dejal načelnik policije Justin Kelly in opozoril, da bi zasežena bomba lahko povzročila znatno škodo, poroča britanski BBC.

Irski pravosodni minister Jim O'Callaghan je medtem incident označil za izjemno zaskrbljujoč. "Menim, da to dokazuje, da obstaja stalna grožnja v zvezi z dejavnostmi republikanskih disidentov," je nadaljeval in dodal, da so bombo že deaktivirali.