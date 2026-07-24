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Irska policija prestregla vozilo z bombo in preprečila domnevni napad

Dublin, 24. 07. 2026 16.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Irska policija

Irska policija je sporočila, da je v sredo v bližini meje s Severno Irsko ustavila vozilo in v njem našla bombo, s katero naj bi disidenti na Severnem Irskem skušali izvesti napad. Policisti so voznico avtomobila aretirali, v okviru preiskave pa so pridržali še eno osebo.

"Vsak takšen zaseg je resnično zaskrbljujoč. (...) Vemo, da obstaja majhna skupina republikanskih disidentov, ki se niso strinjali z velikonočnim sporazumom, niso odložili orožja in eksploziva ter niso izvedli ustreznega postopka v zvezi z razorožitvijo," je dejal načelnik policije Justin Kelly in opozoril, da bi zasežena bomba lahko povzročila znatno škodo, poroča britanski BBC.

Irski pravosodni minister Jim O'Callaghan je medtem incident označil za izjemno zaskrbljujoč. "Menim, da to dokazuje, da obstaja stalna grožnja v zvezi z dejavnostmi republikanskih disidentov," je nadaljeval in dodal, da so bombo že deaktivirali.

Irski disident
Irski disident
FOTO: Profimedia

Izraz republikanski disidenti označuje skupino ljudi, ki zavračajo velikonočni sporazum iz leta 1998, s katerim se je končalo dolgoletno nasilje med Irsko republikansko armado in unionističnimi paravojaškimi skupinami. Republikanski disidenti, ki podpirajo združitev Irske in Severne Irske, pogosto posedujejo orožje ter pri napadih in poskusih napadov uporabljajo tudi improvizirane eksplozivne naprave.

Irska Severna Irska bomba policija disidenti

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