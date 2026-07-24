Irska policija prestregla vozilo z bombo in preprečila domnevni napad

"Vsak takšen zaseg je resnično zaskrbljujoč. (...) Vemo, da obstaja majhna skupina republikanskih disidentov, ki se niso strinjali z velikonočnim sporazumom, niso odložili orožja in eksploziva ter niso izvedli ustreznega postopka v zvezi z razorožitvijo," je dejal načelnik policije Justin Kelly in opozoril, da bi zasežena bomba lahko povzročila znatno škodo, poroča britanski BBC.
Irski pravosodni minister Jim O'Callaghan je medtem incident označil za izjemno zaskrbljujoč. "Menim, da to dokazuje, da obstaja stalna grožnja v zvezi z dejavnostmi republikanskih disidentov," je nadaljeval in dodal, da so bombo že deaktivirali.
Izraz republikanski disidenti označuje skupino ljudi, ki zavračajo velikonočni sporazum iz leta 1998, s katerim se je končalo dolgoletno nasilje med Irsko republikansko armado in unionističnimi paravojaškimi skupinami. Republikanski disidenti, ki podpirajo združitev Irske in Severne Irske, pogosto posedujejo orožje ter pri napadih in poskusih napadov uporabljajo tudi improvizirane eksplozivne naprave.
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