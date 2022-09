Irska vlada umetnikom namenja temeljni dohodek

Odločili so se za raziskovalni projekt, v okviru katerega bodo zbirali podatke o vplivu temeljnega dohodka na 2000 naključno izbranih umetnikov. Poleg likovnih umetnikov, glasbenikov, filmskih ustvarjalcev in pisateljev bo do dohodka upravičenih še 170 igralcev in drugih gledališčnikov, 32 plesalcev in koreografov, 13 cirkuških umetnikov in 10 arhitektov. Največ prejemnikov, kar 764, je v Dublinu, sledita Cork (212) in Galway (148).

Plačilo ni vezano na njihovo premoženjsko stanje, kar pomeni, da so lahko hkrati upravičeni do socialne pomoči in da lahko služijo na enak način kot prej.

Vlogo za dodatek je vložilo 9000 ljudi, kar pomeni, da bo dohodek prejel manj kot eden od štirih prosilcev. Ministrica je v izjavi priznala, da "bo veliko ljudi razočaranih, ker so se prijavili, a niso bili izbrani". Dodala je še, da je zelo hvaležna vsem, ki so si vzeli čas za prijavo, in da razume razočaranje tistih, ki jim žal ni uspelo.

Verjame, da ima temeljni dohodek za umetnost "potencial, da temeljito spremeni način, kako podpiramo umetnost in ustvarjalnost", in da bi Irska "lahko postala vodilna v novem modelu podpore ljudem, ki so dejavni v kulturno-umetniškem sektorju, saj so pomemben del skupnosti".