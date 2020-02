Umor severnoirske novinarke: policija aretirala štiri moške

V okviru preiskave umora severnoirske novinarke Lyre McKee je policija v Londonderryju aretirala štiri moške, je sporočila severnoirska policija. Moške, stare 20, 27, 29 in 52 let, so prijeli v okviru protiteroristične zakonodaje.

Predstavnik policije Jason Murphy je ob tem pozval vse, ki bi kaj vedeli o umoru, naj obvestijo policijo. 29-letna novinarka in pisateljica Lyra McKee je bila 18. aprila lani ubita med izgredi v Londonderryju. Podlegla je strelnim ranam, potem ko je bila ustreljena v glavo v spopadih med republikanci in policijo v stanovanjskem naselju Creggan.V času streljanja je stala v bližini policijskega vozila. Do nemirov in terorističnega incidenta, kot je smrt novinarke označila policija, je prišlo pred velikonočnim koncem tedna, ko republikanci, ki nasprotujejo britanski navzočnosti na Severnem Irskem, tradicionalno obeležujejo obletnico velikonočne vstaje leta 1916. Odgovornost za smrt novinarke je prevzela odpadniška republikanska skrajna skupina Nova Ira, ki nasprotuje mirovnemu procesu v pokrajini, pri čemer je to dejanje obžalovala in krivdo pripisala policiji. Pokojna novinarka Lyra McKee. FOTO: AP McKeejeva je bila vzhajajoča novinarka na Severnem Irskem, poročala pa je za vrsto časnikov, med drugim za The Atlantic Magazine in Buzzfeed News. Leta 2016 jo je Forbes Magazin uvrstil na lestvico 30 najbolj izjemnih predstavnikov medijev, mlajših od 30 let, v evropskih medijih. Po njenem umoru so severnoirske stranke obnovile prizadevanja za vnovično vzpostavitev severnoirske vlade, ki je bila zaradi nesoglasij razpuščena od januarja 2017. Znova so jo vzpostavili šele januarja letos.