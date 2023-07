Na irsko plažo naplavilo dva paketa z drogo, vredno več milijonov evrov

Doslej najdeni paketi so tehtali do 60 kilogramov, za potrditev vsebine pa bodo opravili forenzične teste.

Policija je ljudi sicer pozvala, naj jih o potencialni sumljivi najdbi takoj obvestijo in se paketov ne dotikajo. A kot poroča časnik Irish Independent, se na območju potikajo skupine, ki naj bi z baklami prečesavale irsko plažo.

Eno od skupin so v četrtek zjutraj zalotili na zemljišču enega od kmetov in ko jih je policija odkrila in vprašala, kaj počnejo, so odgovorili, da so želeli le pomagati pri iskalni akciji.

Še eno skupino so zasačili ob obali Bloody Foreland v kraju Gaoth Dobhair.

Na širšem območju sicer poteka obsežna iskalna akcija, v kateri sodelujejo zračne enote, irska pomorska policija in enota pomorske carinske službe, poroča BBC.