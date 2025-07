Irski regulator v novo preiskavo TikToka zaradi posredovanja podatkov Kitajski

TikTok je že pred dvema mesecema prejel kazen v višini vrtoglavih 530 milijonov evrov. FOTO: Shutterstock icon-expand

TikToku je Irska komisija za varstvo podatkov (DPC) maja naložila globo, ker je ugotovila, da je podjetje kršilo splošno uredbo EU o varstvu podatkov s tem, ko je podatke o evropskih uporabnikih posredovalo Kitajski. Prav tako je kršilo zahteve glede preglednosti. Med preiskavo je TikTok trdil, da na strežnikih na Kitajskem ne shranjuje nobenih podatkov o uporabnikih iz Evrope. Aprila pa je platforma nato priznala, da se je to v omejenem obsegu res zgodilo in da so bile posredovane napačne informacije, kar je v nasprotju z dokazi, ki so jih prvotno predložili, je pojasnil irski nadzorni organ. Zaradi tega je proti družbenemu omrežju uvedel novo preiskavo, pri tem pa izrazili "globoko zaskrbljenost", da je platforma v prvi preiskavi posredovala netočne informacije. V preiskavi bo irski regulator ugotavljal tudi, ali je TikTok izpolnil ustrezne obveznosti glede uredbe EU o varstvu podatkov.

Aplikacija TikTok, ki ima po vsem svetu 1,5 milijarde uporabnikov, je v lasti kitajskega koncerna Bytedance s sedežem v Pekingu. Evropski sedež platforme je v irskem Dublinu. TikTok je v zadnjih letih izpostavljal svojo zavezanost zagotavljanju varstva podatkov uporabnikov. V ta namen je zagnal tudi projekt Clover, v okviru katerega namerava v obdobju 2023-2033 vložiti 12 milijard evrov v zagotavljanje varstva podatkov v Evropi. Pri tem je vztrajal, da so podatki evropskih uporabnikov shranjeni na Norveškem, Irskem in v ZDA ter da zaposleni na Kitajskem nimajo dostopa do omenjenih podatkov, kot so telefonske številke ali IP-naslovi.

DPC je zadolžen za nadzor nad tem, da platforme, kot sta TikTok in Facebook, spoštujejo uredbo EU o varstvu podatkov, ki je bila uveljavljena leta 2018.