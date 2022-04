IS privržence poziva, da čas ukrajinske vojne izkoristijo za napade v Evropi

Evropa "gre skozi vročo fazo" in podporniki IS bi morali izkoristiti to priložnost, je v najnovejšem zvočnem sporočilu objavil neimenovani tiskovni predstavnik IS.

Opazovalci svarijo, da džihadisti znova doživljajo vzpon

V zvočnem sporočilu je še navedeno, da IS upa, da se vojna v Ukrajini ne bo končala, preden ne bodo uničeni ljudje na Zahodu in tamkajšnja območja. Pristnosti zvočnega sporočila zaenkrat ni bilo mogoče preveriti, a so ga razširili prek običajnih kanalov družbenih medijev skrajnežev.

IS je več let nadzoroval velika območja v Iraku in v sosednji Siriji. Skrajneži so medtem izgubili oblast v regiji, a so posamezne celice IS še vedno dejavne v obeh državah. Opazovalci ob tem svarijo, da džihadisti znova doživljajo vzpon.