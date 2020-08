Isaias pustošil po vzhodni obali ZDA in zahteval najmanj pet žrtev

Še najmanj trije so umrli v zveznih državah New York, Delaware in Maryland. V newyorški četrti Queens je umrl moški, ker je na njegov parkiran kombi padlo drevo, je poročal lokalni radio NBC4.

Isaias je obalo ZDA dosegel v ponedeljek zvečer kot orkan prve stopnje, kasneje pa je oslabel v tropsko nevihto. Na območje je prinesel obilno deževje in močan veter, zaradi česar je več milijonov gospodinjstev na vzhodu ZDA ostalo brez elektrike, zaprte so bile ceste, odpovedani številni leti.

Isaias se medtem pomika naprej proti severovzhodu in je že dosegel Kanado pri tem pa oslabel.

Isaias se je kot tropska nevihta prejšnji teden oblikoval nad Karibskim morjem. V četrtek je dosegel Portoriko, kjer je povzročil zemeljske plazove in poplave, nato pa se je okrepil v orkan prve stopnje. Nato se je pomaknil čez Dominikansko republiko in Haiti. V soboto je dosegel Bahame, nato pa je znova oslabel v tropsko nevihto. V ponedeljek se je spet okrepil v orkan prve stopnje in dosegel ZDA, a ne Floride, kot so sprva napovedovali.