Nesreča se je zgodila v ponedeljek zvečer v okrožju Bogor, ko je po obilnem deževju reka Ciseureuh prestopila bregove in zalila približno 100 metrov globok rudniški jašek. Več rudarjem je uspelo pobegniti, preden je voda popolnoma zalila izkop, navaja AP News.
Ker je rudnik deloval nezakonito, oblasti o nesreči niso bile obveščene takoj. Lokalni prebivalci in rudarji so sprva skušali vodo izčrpati sami, policija pa je bila o ujetih rudarjih obveščena šele približno 16 ur po poplavi. Nato so sprožili obsežno reševalno akcijo.
V iskalni akciji sodeluje več kot 300 reševalcev, ki s potopnimi črpalkami odstranjujejo vodo iz rudniških rovov in skušajo omejiti dotok podtalnice. Oblasti opozarjajo, da so možnosti za preživetje pogrešanih po štirih dneh zelo majhne, navaja AP News.
Neuradno oziroma nezakonito rudarjenje je v Indoneziji pogosto, čeprav so razmere za delo izjemno nevarne. Rudarjem grozijo zemeljski plazovi, poplave in zrušitve rovov, pri pridobivanju zlata pa pogosto uporabljajo tudi strupene kemikalije brez ustrezne zaščitne opreme.
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