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Iščejo ga zaradi zločinov proti človečnosti, ščitijo ga ZDA in Libanon

Bejrut/Damask, 08. 10. 2026 11.25 pred 1 uro 5 min branja 8

Avtor:
N.V.
Bassam al-Hassan

Nekdanjega sirskega generala, ki ga sirske oblasti iščejo zaradi zločinov proti človečnosti, naj bi po ugotovitvah BBC financirale in ščitile ameriške ter libanonske oblasti. Razlog za to naj bi bilo njegovo sodelovanje glede ugrabitve ameriškega novinarja Austina Ticea v Siriji leta 2012.

Bassam al-Hassan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Bašarja al Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Sodeloval naj bi z FBI in ameriškimi ter libanonskimi oblastmi glede ugrabitve ameriškega novinarja, posredoval pa naj bi tudi obveščevalne podatke. Ticeova ugrabitev naj bi bila načrtovana operacija, pri kateri je bil Hassan del poveljniške strukture.

Po padcu Asadovega režima v začetku decembra 2024 naj bi Hassan sprva pobegnil v Iran. Sirski poslovnež z močnimi povezavami tako z nekdanjim režimom kot z libanonskimi oblastmi je za BBC povedal, da so nato potekala pogajanja, v katera so bile vključene ZDA, Libanon in Iran, da bi Hassana pripeljali v Libanon.

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Poslovnež, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da je bil Hassan pomemben ne le zaradi informacij, ki naj bi jih imel o Ticeu, temveč tudi zaradi svojega poznavanja "sirskega programa kemičnega orožja in vojaških odnosov Sirije z Iranom", kar so skrivnosti, ki naj bi zanimale ameriške obveščevalne službe.

Hassan je lani ameriškim preiskovalcem povedal, da je bil Tice usmrčen po ukazu nekdanjega predsednika Asada, vendar je več ljudi, ki poznajo preiskavo, podvomilo o podrobnostih njegovega pričanja. Hassan je navedel morebitno lokacijo, kjer naj bi bili Ticeovi posmrtni ostanki, vendar pri preiskavi lokacije niso našli ničesar – tako je dejalo več virov, ki so seznanjeni z izkopavanjem. To je vzbudilo dvome o verodostojnosti nekaterih Hassanovih informacij.

Vendar se pojavljajo tudi vprašanja, kako temeljito je bila lokacija preiskana. Dva vira, ki sta dejala, da podrobno poznata operacijo, sta za BBC povedala, da so ameriške oblasti prenehale z izkopavanjem, še preden je bila preiskava končana, morda zaradi varnostnih razlogov.

Ko je BBC lani po telefonu uspel vzpostaviti stik s Hassanom in ga prositi za intervju, nas je napotil, naj za dovoljenje za njegov pogovor zaprosimo FBI in Cio na ameriškem veleposlaništvu v Bejrutu.

Hassan prejema denar, preiskava pa stoji

BBC je za komentar zaprosil FBI, ameriško obveščevalno agencijo CIA in libanonsko Generalno upravo za splošno varnost, vendar se je odzval le FBI. Komentarja niso želeli podati, temveč so jih napotili na njihovo prejšnjo izjavo, v kateri so dejali, da ostaja njihova prednostna naloga ugotoviti dejstva v zvezi s primerom novinarja in zagotoviti njegovo vrnitev.

"Če je to, kar pravite, res, je dejstvo, da se naš davkoplačevalski denar uporablja za zagotavljanje udobnega življenja človeku, povezanemu z uporabo kemičnega orožja proti sirskim civilistom, ki trdi, da je bil Austin Tice usmrčen, žaljivo," je ob ugotovitvah dejal Phil Elwood, tiskovni predstavnik družine Tice. "To ni nič manj kot pomoč in podpora pri pobegu iskanega vojnega zločinca. Sirci si zaslužijo pravico in moral bi biti vrnjen, da bi mu sodili."

Uradniki iz dveni različnih vej nove sirske vlade so za BBC povedali, da želijo Hassana vrniti v Sirijo, kjer bi mu sodili. Ameriške oblasti pa naj bi želele, da ostane v Libanonu, zaradi česar bodo sirske oblasti zelo težko ukrepale.

BBC je v okviru večletne preiskave pregledal podroben zapis srečanja med Hassanom, predstavniki FBI in Cie ter libanonskimi varnostnimi uradniki, na katerem so razpravljali o tem primeru. Iz zapisa je razvidno, da Hassanu v zameno za informacije, predvsem o Ticeu, ponudijo "dovoljenje za prebivanje", "zaščito" in pomoč pri zagotavljanju njegovih "življenjskih potreb".

Viri, ki poznajo dogovor, so to potrdili in opisali, kako Hassan prejema denar od ameriških oblasti prek posrednika, zaradi česar je denarnim tokovom težje slediti. Hassan je sicer pod ameriškimi sankcijami.

Vendar ljudje, povezani s preiskavo primera Tice, pravijo, da so videli le malo dokazov, da je preiskava od začetka Hassanovega posredovanja informacij v okviru tega dogovora bistveno napredovala. Menijo, da je bil dogovor sklenjen spomladi 2025. Viri, ki poznajo preiskavo, so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko Hassanov dogovor z ZDA trajal nedoločen čas, pri čemer bi bil tudi strošek večji, koristi pa majhne, če preiskava o ugrabitvi ne napreduje.

Več sirskih uradnikov pod zaščito tujih držav

A Hassan ni edini nekdanji predstavnik sirskega režima, ki mu je povezava s primerom Tice očitno prinesla finančna izplačila ali pomoč pri življenju v tujini.

Eden od nekdanjih pripadnikov režima je povedal, da je od FBI večkrat prejel denar v zameno za sodelovanje pri preiskavi primera Tice. Za BBC je povedal, da "ni bilo v njegovem interesu, da bi vse informacije razkril naenkrat", saj je tako lahko podaljševal obdobje, v katerem je še naprej prejemal plačila od ameriških oblasti.

Še en nekdanji pripadnik režima, povezan s primerom Tice, je trdil, da v Libanonu živi pod "pokroviteljstvom" ameriških oblasti. BBC je govoril tudi z nekdanjim visokim libanonskim obveščevalnim uradnikom, ki je potrdil, da ima libanonska obveščevalna služba z Američani sklenjene dogovore in da je do plačil prihajalo oziroma še prihaja, kadar se pristojnosti obeh služb pri preiskavah prekrivajo. Vendar je dejal, da ni vedel za nobena plačila, povezana s primerom Tice.

Tudi drugi sirski uradniki, povezani s primerom Tice, so našli zatočišče v tujini. Med njimi je Mohammad Makhlouf, ki je bil v Siriji podrejen Hassanu in je bil povezan s Ticeovim pridržanjem. Po sedanjih informacijah naj bi živel v Libanonu. Tam naj bi se nahajal tudi Sakr Rustom, Hassanov nečak, ki je bil vpleten v Ticeovo ugrabitev in naj bi se zdaj selil med Združenimi arabskimi emirati in Libanonom.

V tujini naj bi bil tudi Ghassan Nassour, nekdanji general sirske republikanske garde, ki naj bi vodil zapor, v katerem je bil pridržan Tice. Danes naj bi z družino živel v Združenih arabskih emiratih.

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Bassam al-Hassan sirija austin tice preiskava

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KOMENTARJI8

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alien number 9
08. 10. 2026 13.54
ej a ni to JJ??
Odgovori
+1
1 0
bu?e24 1
08. 10. 2026 13.44
Grem stavit da je use obratno ubili so ga moderni uporniki uni isis vete naš zaveznik po potrebi
Odgovori
0 0
Jak Tobim
08. 10. 2026 13.32
Bašar al Asada je z družino in vsem kar je šlo na hitro v tupoljeve v Moskvi. ta o katerem pišemo je vojak pod navedenim. samo še počakati malo pa bo free palestine in krivi so judje.
Odgovori
-2
0 2
bu?e24 1
08. 10. 2026 13.58
Sej ti veš use sam mižiš na silo še beš veš da je tvoj sarkazem resnica
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
08. 10. 2026 13.27
ZDA ščitijo večino kriminalcev.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
08. 10. 2026 13.26
USA zaščitniki zločincev proti človeštvu
Odgovori
+2
2 0
The_Duke
08. 10. 2026 12.57
Marre? Animalpimp? Ninamedia? Ukrajinka zmaga?
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2026 12.57
Saj Netanjehuja tudi iščejo z mednarodno tiralico, pa se nič ne zgodi.
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+1
1 0
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