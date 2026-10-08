Iščejo ga zaradi zločinov proti človečnosti, ščitijo ga ZDA in Libanon

Bassam al-Hassan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Bašarja al Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Sodeloval naj bi z FBI in ameriškimi ter libanonskimi oblastmi glede ugrabitve ameriškega novinarja, posredoval pa naj bi tudi obveščevalne podatke. Ticeova ugrabitev naj bi bila načrtovana operacija, pri kateri je bil Hassan del poveljniške strukture. Po padcu Asadovega režima v začetku decembra 2024 naj bi Hassan sprva pobegnil v Iran. Sirski poslovnež z močnimi povezavami tako z nekdanjim režimom kot z libanonskimi oblastmi je za BBC povedal, da so nato potekala pogajanja, v katera so bile vključene ZDA, Libanon in Iran, da bi Hassana pripeljali v Libanon.

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Poslovnež, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da je bil Hassan pomemben ne le zaradi informacij, ki naj bi jih imel o Ticeu, temveč tudi zaradi svojega poznavanja "sirskega programa kemičnega orožja in vojaških odnosov Sirije z Iranom", kar so skrivnosti, ki naj bi zanimale ameriške obveščevalne službe. Hassan je lani ameriškim preiskovalcem povedal, da je bil Tice usmrčen po ukazu nekdanjega predsednika Asada, vendar je več ljudi, ki poznajo preiskavo, podvomilo o podrobnostih njegovega pričanja. Hassan je navedel morebitno lokacijo, kjer naj bi bili Ticeovi posmrtni ostanki, vendar pri preiskavi lokacije niso našli ničesar – tako je dejalo več virov, ki so seznanjeni z izkopavanjem. To je vzbudilo dvome o verodostojnosti nekaterih Hassanovih informacij. Vendar se pojavljajo tudi vprašanja, kako temeljito je bila lokacija preiskana. Dva vira, ki sta dejala, da podrobno poznata operacijo, sta za BBC povedala, da so ameriške oblasti prenehale z izkopavanjem, še preden je bila preiskava končana, morda zaradi varnostnih razlogov. Ko je BBC lani po telefonu uspel vzpostaviti stik s Hassanom in ga prositi za intervju, nas je napotil, naj za dovoljenje za njegov pogovor zaprosimo FBI in Cio na ameriškem veleposlaništvu v Bejrutu.

Hassan prejema denar, preiskava pa stoji

BBC je za komentar zaprosil FBI, ameriško obveščevalno agencijo CIA in libanonsko Generalno upravo za splošno varnost, vendar se je odzval le FBI. Komentarja niso želeli podati, temveč so jih napotili na njihovo prejšnjo izjavo, v kateri so dejali, da ostaja njihova prednostna naloga ugotoviti dejstva v zvezi s primerom novinarja in zagotoviti njegovo vrnitev. "Če je to, kar pravite, res, je dejstvo, da se naš davkoplačevalski denar uporablja za zagotavljanje udobnega življenja človeku, povezanemu z uporabo kemičnega orožja proti sirskim civilistom, ki trdi, da je bil Austin Tice usmrčen, žaljivo," je ob ugotovitvah dejal Phil Elwood, tiskovni predstavnik družine Tice. "To ni nič manj kot pomoč in podpora pri pobegu iskanega vojnega zločinca. Sirci si zaslužijo pravico in moral bi biti vrnjen, da bi mu sodili." Uradniki iz dveni različnih vej nove sirske vlade so za BBC povedali, da želijo Hassana vrniti v Sirijo, kjer bi mu sodili. Ameriške oblasti pa naj bi želele, da ostane v Libanonu, zaradi česar bodo sirske oblasti zelo težko ukrepale. BBC je v okviru večletne preiskave pregledal podroben zapis srečanja med Hassanom, predstavniki FBI in Cie ter libanonskimi varnostnimi uradniki, na katerem so razpravljali o tem primeru. Iz zapisa je razvidno, da Hassanu v zameno za informacije, predvsem o Ticeu, ponudijo "dovoljenje za prebivanje", "zaščito" in pomoč pri zagotavljanju njegovih "življenjskih potreb".

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Austin Tice AP

Austin Tice AP





Viri, ki poznajo dogovor, so to potrdili in opisali, kako Hassan prejema denar od ameriških oblasti prek posrednika, zaradi česar je denarnim tokovom težje slediti. Hassan je sicer pod ameriškimi sankcijami. Vendar ljudje, povezani s preiskavo primera Tice, pravijo, da so videli le malo dokazov, da je preiskava od začetka Hassanovega posredovanja informacij v okviru tega dogovora bistveno napredovala. Menijo, da je bil dogovor sklenjen spomladi 2025. Viri, ki poznajo preiskavo, so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko Hassanov dogovor z ZDA trajal nedoločen čas, pri čemer bi bil tudi strošek večji, koristi pa majhne, če preiskava o ugrabitvi ne napreduje.

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