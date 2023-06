Avstrijsko sodišče odločilo: država ni odgovorna za izbruh covida v smučarskem središču

Nemški smučar, ki je 7. marca odpotoval v Ischgl, je sprožil dolgo pravno bitko, v kateri je od države zahteval odškodnino v višini do 100.000 evrov. Po slabem tednu dni zimskih počitnic se je namreč vrnil domov in kmalu zatem občutil prve simptome koronavirusa. V tožbi je trdil, da je država kriva in odgovorna za škodo, ki da je nastala zaradi napak in slabega upravljanja s covidom-19 v deželi Tirolska konec februarja in v začetku marca 2020.

Neodvisna komisija je sicer konec 2020 ugotovila, da so oblasti na Tirolskem prepočasi zaprle smučišče, potem ko je postalo jasno, da se soočajo z enim prvih izbruhov koronavirusa v Evropi. Številni turisti na smučiščih Ischgl, Galtür in St. Anton am Arlberg so se v beg pred karanteno pognali naravnost s smučišča. Med očitki tožnikov je bil tudi razglas takratnega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, ki je 13. marca razglasil, da bo v dolini še istega dne uvedena karantena, kar je povzročilo beg in kaos več tisoč gostov in sezonskih delavcev.