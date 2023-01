Iskal parkirišče, nevede zapeljal na znameniti most in si prislužil kazen

Ko so ga ustavili, jim je dejal, da se sploh ni zavedal, da se nahaja na znamenitem mostu, ki je običajno poln turistov in je tudi obenem ena največjih znamenitosti v Firencah. Odločil se je namreč z avtomobilom raziskovati Firence.

Moški se je nedavno ležerno odpravil z najetim fiatom pando čez znameniti firenški most Ponte Vecchio v upanju, da bo našel parkirišče za svojega jeklenega konjička. Vendar je našel nekaj drugega, in sicer policijo.

Tiskovni predstavnik mesta Firence je za CNN dejal, da je bil moški kaznovan ne samo zaradi vožnje po prepovedanem mostu, temveč tudi, ker je vozil brez mednarodnega vozniškega dovoljenja.

Tale prekršek pa še zdaleč ni osamljen primer v Italiji. Maja lani so italijanski policisti prijeli Savdijca, ki je z najetim športnim avtomobilom masseratti zapeljal po Španskih stopnicah v Rimu, a je vozilo na pol poti po stopnicah obtičalo. Obtožen je bil poškodovanja kulturne dediščine in spomenikov.

Lansko leto so v Vatikanskih muzejih aretirali 65-letnega ameriškega državljana, rojenega v Egiptu, ker je v galeriji Chiaramonti prevrnil dva starorimska doprsna kipa. Moški naj bi se namreč razjezil, ko so sporočili, da ne bo srečanj s papežem Frančiškom. Na to se je odzval tako, da je enega od kipov vrgel na tla, drugi pa je padel. Artefakti so utrpeli manjše poškodbe in so jih hitro restavrirali.

Ponte Vecchio je skoraj 30 metrov visoka znamenitost, ki prečka reko Arno. Tlakovano sprehajališče je zelo ozko, po njem pa se vrstijo mnoge trgovinice. Prvotni most je bil zgrajen leta 996 in dokončan leta 1345, vendar so ga od takrat večkrat odnesle poplave, bil je podvržen nemalo obnovitvam. Most je tudi edini v celotnem mestu, ki je po drugi svetovni vojni ostal na svojem mestu in se komaj izognil bombardiranju. V kratkem ga čaka prenova v vrednosti dveh milijonov evrov.