V gozdu v Ohiu našli okostje 29-letnice, ki je izginila pred petimi leti

Policija v Youngstownu je v torek sporočila, da gre za kosti Amy Nicole Hambrick , ki je izginila novembra 2017, ko je bila stara 29 let. Danes bi bila stara 34 let.

Posmrtni ostanki, oviti v krpo, so bili odkriti 26. avgusta v grmovju na gozdnatem območju ob cesti na vzhodu Youngstowna v Ohiu. Lastnica psa, ki jih je našla, jih je odnesla s seboj domov in poklicala policijo, ki je nato sprožila preiskavo, poroča NBC News.

Identifikacija posmrtnih ostankov pa ni bila lahka. Ekipo, ki jo je opravila, je vodil Loren Lease z oddelka za antropologijo univerze Youngstown. Sprva so ugotovili, da gre za žensko okostje, nato so na podlagi zobnih kartotek in čeljustne kosti iz najdene lobanje ugotovil identiteto, je sporočila policija.

Odšla je k prijateljici, na cilj ni nikoli prispela

Policijski načelnik Jason Simon je na novinarski konferenci povedal, da je Hambrickova izginila, ko naj bi se sestala s prijateljico v North Jacksonu, kamor pa nikoli ni prišla. Policija in drugi organi so se skupaj z njeno družino trudili, da bi jo našli. Zaman.

"V zadnjih petih letih smo se poslužili številnih metod preiskovanja, opravili smo nešteto intervjev, hišnih preiskav, iskali s psi in pregledovali digitalne in mobilne naprave," je še dejal Simon. Po njegovih besedah so prejeli veliko lažnih sledi in namigov o tem, kje je Amy, kar jih je še dodatno zmedlo. "Namigi in govorice o Amyjni lokaciji so segali po celi državi, v različne dele Severne Amerike, celo do Južne Amerike. Nenavadno, zakaj bi kdo čutil potrebo, da bi policijo speljal na napačno sled? Razen, če je vedel, kaj se je zgodilo in je to poskušal prikriti ..." Primer je tako ostal neraziskan.

Njena mama ponudila denarno nagrado

Njena mama Debby Dolin je leta 2018 za WKBN27 povedala, da so jo zadnjič videli, ko se je odpravila k prijateljici in čeprav ni bilo nobenih sledi, je družina predvidevala, da se je zgodilo nekaj nenavadnega. "Vem, da obstajajo ljudje, ki vedo, kaj se je zgodilo Amy," je dejala in ponudila 50.000 dolarjev nagrade za informacije o izginotju hčerke.

Spregovorila je tudi o svojem vnuku Jaydenu, ki ga je 29-letnica zapustila za seboj: "Z Jaydenom sta bila vedno skupaj. Tako zelo pogreša svojo mamo. Lahko ostaneš anonimen. Samo povej nam, kje je moja hči ali kaj se ji je zgodilo," je nagovorila njenega ugrabitelja.

Še vedno brez odgovorov

Čeprav so Amyjine ostanke zdaj našli, pa vprašanja o tem, kdaj je umrla in kako je končala v gozdu, ostajajo neodgovorjena. Preiskava se nadaljuje, vzrok smrti pa bo - glede na stanje posmrtnih ostankov - naveden kot nedoločen, je še dejal Simon. Na novinarski konferenci, ki se je je molče udeležila tudi njena družina, je javnost prosil za pomoč pri informacijah."Vsaj ena oseba ve, kaj se ji je zgodilo. Prosimo za pogovor s to osebo ali s komerkoli, ki ima informacije o tem odkritju."

Izrazil je sožalje njeni družini in prijateljem ter ljudem zagotovil, da policisti s preiskavami nadaljujejo tudi po tem, ko so sledi ohlajene."Ti primeri so vedno zahtevni, vendar nanje nikoli ne pozabimo," je dejal.