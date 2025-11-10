Svetli način
Tujina

Iskali so ga s tiralico in označili za terorista, zdaj prihaja v Belo hišo

Washington, 10. 11. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
20

Ameriški predsednik Donald Trump bo v Beli hiši gostil začasnega sirskega predsednika Ahmeda al Šaro, ki so ga ZDA v preteklosti iskale s tiralico, zanj razpisale 10 milijonov dolarjev nagrade, šele v petek pa so ga umaknile s seznama teroristov. Prizadeval si bo za popolno odpravo preostalih sankcij proti svoji državi, ki jo je vojna popolnoma opustošila.

Ahmed al Šara, čigar islamistične uporniške sile so konec lanskega leta strmoglavile z oblasti dolgoletnega sirskega voditelja Bašarja al Asada, ameriškega predsednika že dlje časa spodbuja k razveljavljenju vseh sankcij, uvedenih med 13-letno državljansko vojno, poroča Guardian. 

Svetovalec začasnega sirskega predsednika Ahmad Zeidan je za savdsko radiotelevizijo Al Arabiya povedal, da bo najpomembnejše vprašanje na dnevnem redu razveljavitev zakona iz leta 2019, na podlagi katerega so bile zoper Sirijo uvedene obsežne sankcije zaradi kršitev človekovih pravic s strani Asadovega režima. 

Trump se je s Šaro prvič srečal maja lani v Rijadu, v pogovoru z novinarji pa je sirskega voditelja takrat opisal kot "mladega, privlačnega in močnega fanta". 

Ameriški predsednik je že takrat odredil odpravo večine sankcij proti Siriji, a t. i. Cezarjev zakon iz leta 2019 še ostaja v veljavi. Da bi ga razveljavili, bo potrebno glasovanje v kongresu. 

Ahmed al Šara
Ahmed al Šara FOTO: Profimedia

Ameriške oblasti so v preteklosti zoper Šaro, nekdanjega džihadista, razpisale 10 milijonov dolarjev nagrade, v preteklem tednu pa so njegovo ime umaknile s črnega seznama teroristov. Pričakovano je, da se bo Sirija z obiskom v Beli hiši pridružila ameriški koaliciji proti Islamski državi. V tem mesecu so v Siriji že izvedli preventivne operacije po vsej državi, usmerjene proti celicam IS. Tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so sirske varnostne sile izvedle 61 racij, pri čemer je bilo aretiranih 71 ljudi. 

Sredi otoplitve odnosov med državama je tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva zatrdil, da trenutna sirska vlada izpolnjuje vse ameriške zahteve. Izrazil je prepričanje, da bi odprava sankcij prispevala k večji stabilnosti in varnosti v regiji. 

Kljub temu naj bi po poročanju Guardiana popolni odpravi sankcij zoper Sirijo nasprotovala izraelska vlada. Izrael in Sirija sta formalno še vedno v konfliktu, Trump pa je izrazil upanje, da bosta državi uspeli normalizirati odnose. 

Obisk Šare v Washingtonu bo sicer prvi uradni obisk sirskega voditelja v ZDA od razglasitve neodvisnosti leta 1946. 

sirija zda ahmed al šara
Naslednji članek

Na volitvah mu niso prišli blizu, zdaj bi ga deportirali

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mahh
10. 11. 2025 11.08
+1
Veliko posnetkov sem videl v katerih pobijajo druze in kristjane, tkoda pravi angelcek
ODGOVORI
1 0
M E G A
10. 11. 2025 11.02
money money money.....
ODGOVORI
0 0
Salamandros
10. 11. 2025 11.01
+2
Čisto normalno :) Samo Trumpa poglejte, kako se je repenčil čez Saudovo arabijo potem so mu pa dali malo investicij in avion pa so kar na enkrat njegovi največji prijatelji. kljub temu, da v tej državi ženske praktično nimajo nobenih pravic in je država totalitarna, muslimanska, leglo teroristov. Točno iz Saudove arabije so bili teroristi, ki so sestrelili WTC, Američani pa so napadli afganistan in irak :D
ODGOVORI
2 0
Roadkill
10. 11. 2025 11.03
-1
Nazadnje se je repenčil čez Nigerijo in izpadel totalni lolek ki sploh ne ve zakaj se gre
ODGOVORI
0 1
Roadkill
10. 11. 2025 11.00
+2
Je obiskal teroriste št. 1
ODGOVORI
2 0
Roadkill
10. 11. 2025 11.00
bo obiskal
ODGOVORI
0 0
ŠTRAJK ZA VSE
10. 11. 2025 10.59
+2
Bravo, brez kravate so terorist ZDA, ko dobiš kravato, te povabijo v Belo hišo.😅😅😅😅🤣
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
10. 11. 2025 10.58
+3
Menda se vam odpirajo oči? Enim gotovo ne, njim pomoči ni. Mi ves čas gledamo predstave Svetovnega VeleHolywooda, za katereih vstopnIce predrago plačujemo. Enako je s Volodimirom in Ukrajino, kot tudi EU in Rusijo,... Oni so vsi skupaj ena vesela igralska zasedba, ki zasebni čas, daleč od očeh sveta, preživlja skupaj in dogovarja nove scenarije, za nove epizode. Le teh je glavni cilj, da vzpostavijo horizontalne napetosti med skupinami osebkov izpranih možganov, levi-desni, rdeči-beli, zeleni-črni,... ki, pripeljejo do horizontalnih obračunov, kot so državljanske vojne, vojne narodov,... v katerih se pregrete glave medsebojno izničujejo, in slabijo. Njim na vrhu se pa ne zgodi nič, nič slabega, celo ugodno se jim godi. Služijo. Slavijo. Na ta način preprečijo tisto, česar se najbolj bojijo, vertikalnih obračunov, REVOLUCIJE.
ODGOVORI
3 0
Emyy
10. 11. 2025 10.58
+3
Se Tramp ga bo predlagal za Nobelovo nagrado za mir
ODGOVORI
3 0
Artechh
10. 11. 2025 10.56
-3
Dnevna doza prepisovanja iz cnn in crnenje Trumpa... 😂
ODGOVORI
1 4
brainiac007
10. 11. 2025 11.04
+1
Trum pek se črni sam s svojimi izjavami in dejanji. še zdaj ne morem verjeti da tistih nekaj 100 mio Američanov nasedlo in volilo prav njega izmed 1000 boljših kandidatov za to službo. Tu se prav vidi da je denar sveta vladar ne pa pamet.
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
10. 11. 2025 10.55
+4
Takrat so bili drugače dogovorjeni. Zdaj so drugače. Posmehujejo se nam in celem svetu v ksiht l, in se odkrito razkazujejo, a vi še vedno njim in medijem verjamete, in šimfate lastne sosede. Vse kar je med njimi isto, je plačilo, plačnik in prejemnik (storilec storitev).
ODGOVORI
4 0
Peni Stojanović
10. 11. 2025 10.52
+5
pralni stroj usa
ODGOVORI
5 0
blekk
10. 11. 2025 10.47
+7
Kakšno narcisoidna dvoličnost zahoda! Neverjetno!! In EU je podrejena temu... Na žalost tudi SLO.... Na bruhanje mi gre ko to berem!!! Nihče na zahodu nima hrbtenice kaj šele v EU!!
ODGOVORI
7 0
Kranjski domoljub
10. 11. 2025 10.45
+5
Zahod podpira teroriste,fašiste in zioniste.
ODGOVORI
8 3
2mt8
10. 11. 2025 10.43
+3
Če je interes, so tudi teroristi dobri. Pa naj bi to pri američanih ali pa pri rusih, vseeno je.
ODGOVORI
3 0
lepdanvsakdan
10. 11. 2025 10.41
+0
malo bo preizkal kje ima bela hiša luknje za bam bam
ODGOVORI
1 1
Slovenska pomlad
10. 11. 2025 10.40
+9
Teroristi so običajen pojav v Beli hiši.
ODGOVORI
10 1
Varnostnik na obali
10. 11. 2025 10.39
+4
Če si “naš” (beri priden) ni važno kaj si. In zdaj se tam cedijo med, mleko in mir. 🤡
ODGOVORI
4 0
