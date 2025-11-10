Iskali so ga s tiralico in označili za terorista, zdaj prihaja v Belo hišo

Ahmed al Šara, čigar islamistične uporniške sile so konec lanskega leta strmoglavile z oblasti dolgoletnega sirskega voditelja Bašarja al Asada, ameriškega predsednika že dlje časa spodbuja k razveljavljenju vseh sankcij, uvedenih med 13-letno državljansko vojno, poroča Guardian.
Svetovalec začasnega sirskega predsednika Ahmad Zeidan je za savdsko radiotelevizijo Al Arabiya povedal, da bo najpomembnejše vprašanje na dnevnem redu razveljavitev zakona iz leta 2019, na podlagi katerega so bile zoper Sirijo uvedene obsežne sankcije zaradi kršitev človekovih pravic s strani Asadovega režima.
Trump se je s Šaro prvič srečal maja lani v Rijadu, v pogovoru z novinarji pa je sirskega voditelja takrat opisal kot "mladega, privlačnega in močnega fanta".
Ameriški predsednik je že takrat odredil odpravo večine sankcij proti Siriji, a t. i. Cezarjev zakon iz leta 2019 še ostaja v veljavi. Da bi ga razveljavili, bo potrebno glasovanje v kongresu.
Ameriške oblasti so v preteklosti zoper Šaro, nekdanjega džihadista, razpisale 10 milijonov dolarjev nagrade, v preteklem tednu pa so njegovo ime umaknile s črnega seznama teroristov. Pričakovano je, da se bo Sirija z obiskom v Beli hiši pridružila ameriški koaliciji proti Islamski državi. V tem mesecu so v Siriji že izvedli preventivne operacije po vsej državi, usmerjene proti celicam IS. Tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so sirske varnostne sile izvedle 61 racij, pri čemer je bilo aretiranih 71 ljudi.
Sredi otoplitve odnosov med državama je tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva zatrdil, da trenutna sirska vlada izpolnjuje vse ameriške zahteve. Izrazil je prepričanje, da bi odprava sankcij prispevala k večji stabilnosti in varnosti v regiji.
Kljub temu naj bi po poročanju Guardiana popolni odpravi sankcij zoper Sirijo nasprotovala izraelska vlada. Izrael in Sirija sta formalno še vedno v konfliktu, Trump pa je izrazil upanje, da bosta državi uspeli normalizirati odnose.
Obisk Šare v Washingtonu bo sicer prvi uradni obisk sirskega voditelja v ZDA od razglasitve neodvisnosti leta 1946.
