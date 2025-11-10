Iskali so ga s tiralico in označili za terorista, zdaj prihaja v Belo hišo

Ahmed al Šara, čigar islamistične uporniške sile so konec lanskega leta strmoglavile z oblasti dolgoletnega sirskega voditelja Bašarja al Asada, ameriškega predsednika že dlje časa spodbuja k razveljavljenju vseh sankcij, uvedenih med 13-letno državljansko vojno, poroča Guardian.

Svetovalec začasnega sirskega predsednika Ahmad Zeidan je za savdsko radiotelevizijo Al Arabiya povedal, da bo najpomembnejše vprašanje na dnevnem redu razveljavitev zakona iz leta 2019, na podlagi katerega so bile zoper Sirijo uvedene obsežne sankcije zaradi kršitev človekovih pravic s strani Asadovega režima.

Trump se je s Šaro prvič srečal maja lani v Rijadu, v pogovoru z novinarji pa je sirskega voditelja takrat opisal kot "mladega, privlačnega in močnega fanta".

Ameriški predsednik je že takrat odredil odpravo večine sankcij proti Siriji, a t. i. Cezarjev zakon iz leta 2019 še ostaja v veljavi. Da bi ga razveljavili, bo potrebno glasovanje v kongresu.