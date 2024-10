Pobeglega očeta in otroke po treh letih zamaskirane opazili v gozdu

Prejšnji teden je očeta in otroke opazila skupina najstnikov, ki so v gozd odšli na lov za prašiči. Družino so tudi posneli. Novozelandski mediji poročajo, da je eden od najstnikov nekaj besed spregovoril z enim otrokom.

Policija predvideva, da se oče in otroci skrivajo v kampu na severu otoka Waikato severno od Nove Zelandije, a jih še vedno niso uspeli locirati. Letos je policija javnost znova pozvala k deljenju kakršnih koli informacij in v zameno ponudila dobrih 44 tisoč evrov nagrade.

Gre sicer za prve informacije prič, ki so očeta opazili skupaj z otroki. Pred tem so namreč nekateri opazili zgolj očeta samega.

'Oče otroke uporablja za lutke v svoji igri'

Oktobra lani so očeta ujele tudi varnostne kamere. Policija je takrat sprožila obsežno tridnevno iskalno akcijo, v kateri so sodelovali tudi policijski in vojaški helikopterji. Pred tem naj bi očeta posneli tudi med krajo štirikolesnika, maja lani pa naj bi oropal eno od zlatarn.

Mama otrok je za lokalni časnik povedala, da sedaj čuti olajšanje, ker ve, da so otroci živi in zdravi. Svojega nekdanjega partnerja pa je obtožila, da otroke uporablja kot lutke v svoji igri, poroča BBC. Oblastem sicer očita, da bi morali storiti več, da bi Phillipsa izsledili in da na podlagi vseh informacij in dokazov, ki jih imajo, ne storijo dovolj.

Policija sicer trdi, da očetu na prostosti pomagajo tudi druge osebe, in opozarja, da otroci v zadnjih treh letih niso navezovali novih stikov ali bili deležni izobraževanja. "Prepričani smo, da očetu nekateri pomagajo, zato pozivamo vse, ki to počnejo, naj se ustavijo in se nam javijo," opozarja policija.