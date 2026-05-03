Iskalna akcija po izginotju dveh ameriških vojakov v Maroku

Med letnimi vojaškimi vajami Afriški lev na jugozahodu Maroka od včeraj pogrešajo dva ameriška vojaka, poroča The Guardian. Po podatkih Ameriškega vojaškega poveljstva za Afriko (Africom) so ZDA, Maroko in druge sodelujoče države sprožile skupno iskalno-reševalno operacijo.
Izginotje se je zgodilo v bližini vadbenega območja Cap Draa pri mestu Tan-Tan ob atlantski obali. Podrobnosti o okoliščinah dogodka niso znane, preiskava še poteka.
Vaja Afriški lev poteka od aprila do začetka maja in se odvija v več državah, med drugim v Tuniziji, Gani in Senegalu. Gre za največjo letno vojaško vajo ZDA v Afriki, ki poteka od leta 2004. Njen namen je krepitev sodelovanja med zavezniškimi državami ter izboljšanje pripravljenosti vojaških sil za odzivanje na varnostne izzive in globalne krize.
