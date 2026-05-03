Tujina

Iskalna akcija po izginotju dveh ameriških vojakov v Maroku

Tan Tan, 03. 05. 2026 16.12

Avtor:
L.M.
Vojaške vaje Afriški lev

Med večnacionalnimi vojaškimi vajami Afriški lev v jugozahodnem Maroku sta izginila dva pripadnika ameriških oboroženih sil. Med sodelujočimi državami poteka obsežna iskalno-reševalna akcija, vzrok izginotja pa še ni znan.

Med letnimi vojaškimi vajami Afriški lev na jugozahodu Maroka od včeraj pogrešajo dva ameriška vojaka, poroča The Guardian. Po podatkih Ameriškega vojaškega poveljstva za Afriko (Africom) so ZDA, Maroko in druge sodelujoče države sprožile skupno iskalno-reševalno operacijo.

Izginotje se je zgodilo v bližini vadbenega območja Cap Draa pri mestu Tan-Tan ob atlantski obali. Podrobnosti o okoliščinah dogodka niso znane, preiskava še poteka.

Vaje Afriški lev 2025
FOTO: Profimedia

Vaja Afriški lev poteka od aprila do začetka maja in se odvija v več državah, med drugim v Tuniziji, Gani in Senegalu. Gre za največjo letno vojaško vajo ZDA v Afriki, ki poteka od leta 2004. Njen namen je krepitev sodelovanja med zavezniškimi državami ter izboljšanje pripravljenosti vojaških sil za odzivanje na varnostne izzive in globalne krize.

ZDA Maroko vojska Afriški lev

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bb5a
03. 05. 2026 17.06
Našla sta enormno količino hašiša in sedaj ga stražita in uničujeta, vse dokler ga ne zmanjka...
FreedomMan
03. 05. 2026 17.03
Kakšen biser moraš biti da greš za vojaka in to nekaj tisoč km stran do domovine, zato da Izraelci varno živijo.
Rožle Patriot
03. 05. 2026 17.01
V digitalni dobi, da takole zgubiš vojake .. !!??
wsharky
03. 05. 2026 16.58
sahara je sahara, pesek je pesek - ju bodo že enega lepega dne našli
bandit1
03. 05. 2026 16.57
Vaja Afriški Lev, vprašajte Leve mogoče oni kaj vedo
Eli Copter
03. 05. 2026 16.53
Morda so ju ugrabili trumpovi pirati.
Slovenska pomlad
03. 05. 2026 16.48
Težko delo je širjenje demokracije po svetu.
macolagobec
03. 05. 2026 16.30
Bosta koristna za kakšno zamenjavo.
Anion6anion
03. 05. 2026 16.28
Najboljša vojska na svetu , kjer se vojaki izgubljajo. 😜
the kop
03. 05. 2026 16.26
Morda so imele divje zveri dobro kosilo.
Oblastljudstvu
03. 05. 2026 16.22
Se 4998
