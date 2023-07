Iskalna akcija v Trogirju: s signalom prelisičil policijo, vpletel prijatelja?

Težišče policijskega iskanja je bilo usmerjeno na območja, kjer so uspeli zabeležit signal, ki je prihajal iz mobilnega telefona domnevnega storilca, poroča Slobodna Dalmacija. Čeprav so bili splitski kriminalisti previdni in tudi skeptični do informacij o signalu mobitela, saj so vedeli, da je treba takšne sledi preveriti, pa so v preiskavo zaradi njega vseeno morali vložiti čas in sredstva.

Po temeljiti preiskavi so ugotovili, da je signal res oddajal mobilni telefon ubežnika, a da je bil ta v vozilu njegovega prijatelja, ki se je vozil po Trogirju.