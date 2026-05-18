Tujina

Iskalni akciji na Maldivih so se pridružili znani finski potapljači

Male, 18. 05. 2026 11.22 pred 14 minutami 5 min branja 3

Avtor:
K.H.
Trije finski potapljači

Na Maldivih se nadaljuje iskanje trupel štirih italijanskih potapljačev, za katere se domneva, da so globoko v podvodni jami. V nedeljo so na otoke prispeli tudi trije finski potapljači, ki bodo pomagali pripraviti nov načrt za iskanje. Dva sta zaslovela po dokumentarcu o reševanju v jami Plura na Norveškem.

Tiskovni predstavnik maldivskega predsednika Mohamed Husain Šarif je v nedeljo sporočil, da so na Maldive prispeli trije finski potapljači, strokovnjaki za globoko in jamsko potapljanje, ki jih je poslala organizacija za varnost potapljanja DAN Europe. Sodelovali so na sestanku obalne straže Maldivov, katerega cilj je začrtati novo strategijo iskanja.

V ekipi so Sami Paakkarinen in Patrik Grönqvist – ki sta zaslovela po dokumentarcu Diving Into The Unknown (Potapljanje v neznano), ki je dokumentiral njuno vlogo pri potapljaškem incidentu v jami Plura na Norveškem leta 2014 – ter Jenni Westerlund.

Izvršna direktorica DAN Europe Laura Marroni je dejala, da misija vključuje "zelo kompleksne operativne značilnosti", saj se dostop do jame nahaja na globini med 55 in 60 metri, podvodni sistem pa se razteza na stotine metrov. "Žrtve bi lahko bile na težko dostopnih območjih, kar zahteva izjemno skrbno načrtovanje vsake faze intervencije," je poudarila za ABC News

Maldivska vlada je sporočila, da pričakuje, da bodo trije strokovnjaki ponovno ocenili "visoko tvegano" reševalno operacijo in ugotovili, ali lahko z njo varno nadaljujejo.

Maldivskega potapljača pokopali z vojaškimi častmi

Iskanje italijanskih potapljačev so začasno prekinili, ko je med nevarno potapljaško akcijo umrl lokalni vojaški potapljač Mohamed Mahudi. Pripadnik maldivskih nacionalnih obrambnih sil je v soboto umrl zaradi podvodne dekompresijske bolezni, v soboto zvečer pa so ga pokopali z vojaškimi častmi. Pogreba se je udeležil tudi predsednik Maldivov Mohamed Muizu

Pogreb potapljača na Maldivih
FOTO: AP

V sobotnih iskalnih akcijah je sodelovalo osem lokalnih potapljačev, ki so v izmenah iskali trupla, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Začetne ekipe so se potopile, da bi identificirale in označile vhod v jamski sistem, kjer so Italijani izginili. 

Prizadevanja za reševanje trupel potapljačev je večkrat oviralo tudi slabo vreme. 

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi trupla potapljačev pripeljali domov. Maldivskim oblastem pa je izrazil sožalje ob smrti lokalnega potapljača med reševalno akcijo.

Italijanski mediji so žrtve identificirali kot 51-letno Monico Montefalcone, profesorico ekologije na Univerzi v Genovi in vodilno strokovnjakinjo za podvodne odprave, njeno 23-letno hčerko Giorgio Sommacal, raziskovalko Muriel Oddenino, diplomanta univerze v Genovi Federica Gualtierija in inštruktorja potapljanja Gianluco Benedettija, ki so ga v četrtek edinega našli blizu vhoda v jamo. Oblasti verjamejo, da so preostali štirje vstopili v jamo.

Štirje izkušeni potapljači, a vprašljiva oprema in globina

Odvetnica italijanske potovalne agencije Albatros Top Boat, ki je organizirala potapljaški izlet, je za časnik Corriere della Sera zanikala, da bi agencija odobrila ali vedela za potop v globine, ki je kršil lokalne omejitve. V Maldivih je namreč rekreativni potop dovoljen le do 30 metrov globine, za potop nad to globino morajo potapljači imeti posebno dovoljenje maldivskih pomorskih oblasti. Kot je še dejala odvetnica Orietta Stella, so bile žrtve res izkušeni potapljači, a da so uporabljali opremo, ki je bila videti kot standardna rekreacijska oprema in ne tehnična oprema, primerna za potapljanje v globokih jamah. 

Šaf Naim, svetovalec Maldivskih nacionalnih obrambnih sil (MNDF), ki je v jami izvedel več kot 50 tehničnih potopov, je ocenil, da so potapljači morda imeli nezadostne zaloge plina in so padli v dušikovo narkozo.

Monica Montefalcone
FOTO: AP

Montefalconejeva in Oddeninijeva sta bili na Maldivih na uradni znanstveni misiji z namenom spremljanja morskega okolja in preučevanja vplivov podnebnih sprememb na tropsko biotsko raznovrstnost, je v petkovem sporočilu sporočila Univerza v Genovi. Toda potapljanje do takšnih globin, kot ga je izvedla skupina, ni bilo del načrtovane raziskave in je bilo izvedeno v zasebne namene. Prav tako najmlajši žrtvi nista bili vključeni v znanstveno misijo.

Soprog 51-letne znanstvenice in oče 23-letnice, Carlo Sommacal, je dejal, da je bila njegova žena "ena najboljših potapljačic na svetu". "Opravila je verjetno okoli 5000 potopov in vedno je bila odgovorna," je povedal za La Repubblica. Prepričan je, da se je moralo "tam spodaj nekaj zgoditi". Montefalconejevo je za italijanske medije opisal kot previdno in zelo disciplinirano potapljačico, ki nikoli ne bi ogrozila svoje hčerke ali drugih kolegov. "Mogoče se je kdo od njih znašel v težavah, mogoče so krive kisikove jeklenke, nimam pojma," je dodal. 

Zapleteno in nevarno iskanje

Italijansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je jama razdeljena na tri velike dvorane, ki so povezane z ozkimi prehodi. Reševalne ekipe so v petek raziskale dve od treh dvoran, vendar je bilo iskanje omejeno zaradi tveganj, povezanih s kisikom in dekompresijo. 

Potapljanje v jamah je zelo tehnična in nevarna dejavnost, ki zahteva specializirano usposabljanje, opremo in stroge varnostne protokole. V okoljih, kjer se potapljači ne morejo dvigniti naravnost navzgor ali spustiti navzdol, so tveganja močno povečana, zlasti v slabih razmerah. Poleg tega lahko potapljači v jamah zelo hitro izgubijo orientacijo in se izgubijo, še posebej, če oblaki sedimentov močno zmanjšajo vidljivost. Prav tako se že samo potapljanje na globinah nad 40 metri šteje za tehnično potapljanje, ki zahteva specializirano usposabljanje in opremo.

Skupina petih italijanskih potapljačev se med četrtkovim raziskovanjem jame na globini približno 50 metrov na atolu Vaavu ni vrnila na površje. Steklo je iskanje, med katerim so našli truplo enega od potapljačev, preostala trupla pa še iščejo. Prav tako še vedno preiskujejo tudi vzrok njihove smrti.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Djangoman
18. 05. 2026 11.52
vedno si najboljši, dokler enkrat nisi več.
NeXadileC
18. 05. 2026 11.46
Ni prvič, da so se ponesrečili tudi reševalci. Lahko da se še kdo bo...
NeXadileC
18. 05. 2026 11.45
V jame se samo posvetli z močno svetilko, vrže pogled, in gre stran...
