Iskanje 6-letnega dečka ni obrodilo sadov, policija prehaja na plan B

"Dežuram že od ponedeljka zvečer od 20.30. To je neverjetno zahtevno," je po poročanju nemškega Merkur.de dejal Christian Baack iz prostovoljne gasilske enote, ki s pomočjo drona išče pogrešanega dečka. "V preteklih dneh smo zaznali nekaj, kar je imelo obliko človeka. Nato so se na lokacije odpravile enote," je pojasnil. A se je izkazalo, da ni šlo za dečka.

Že sedem dni šestletnega Ariana iščejo pripadniki policije, vojske, gasilcev, civilne zaščite in številni prostovoljci. V obsežno iskalno akcijo je bilo doslej vključenih okoli 1200 ljudi. Iskali so ga z droni, helikopterji, čolni, potapljači, termovizijskimi kamerami. Ker je deček avtist in se ne odziva na klice, so uporabili tudi nekatere posebne metode, da bi pritegnili dečkovo pozornost. V upanju, da bo prišel do njih, je policija uporabila pisane balone, v različnih oblikah in z različnimi motivi, sladkarije ter svetlobne žaromete.

Tudi danes je na terenu okoli 200 policistov, ki iščejo dečka. "Čez vikend smo spet našli nekaj stopinj," so sporočili. Te morda pripadajo pogrešanemu Arianu. Policija ga je skušala izslediti tudi s psi, a neuspešno.

"Po vsem tem smo ostali praznih rok," je povedal tiskovni predstavnik policije. Iskanje Ariana doslej ni obrodilo sadov, vsa območja, kjer bi lahko bil, so že večkrat preiskali. Policija je zato sporočila, da bodo s torkom obsežno iskalno akcijo na terenu ustavili. Čas je za plan B oziroma drugačno strategijo iskanja. Namesto vsesplošnega iskanja na terenu bodo zdaj bolj temeljito preverjali konkretne namige in teorije o izginotju dečka.