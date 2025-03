Iskanje ameriških vojakov v Litvi se nadaljuje: oklepnik še vedno globoko v mulju

Tekom noči so odstranili dva do tri metre blata, a do inženirskega oklepnega vozila M88 Hercules, v katerem so bili štirje ameriški vojaki, še niso prišli, je zadnje informacije o reševalni akciji delila ministrica za nacionalno obrambo Dovile Šakaliene. "Vemo, kje je oklepnik, nimamo pa še njegove točne lokacije. Razmere so zelo zahtevne, saj je teren močvirnat, veliko je vodnih izvirov, ki nenehno namakajo tla, ki so nestabilna."

Danes naj bi prebili še zadnjo plast mulja, z daljšo cevjo se nadaljuje tudi prečrpavanje mulja, za soboto pa načrtujejo, da bodo s potapljači, strokovno ekipo in z večžarkovno sondo ocenili točen položaj, poroča lrt.lt.

Da je vozilo potopljeno v vodi in blatu, so sicer ugotovili že v sredo popoldne, v četrtek so na kraj pripeljali tudi več težke mehanizacije, tudi bager, ki naj bi oklepno vozilo potegnil na površje, a akcije še niso izvedli. Pred tem so morali zaradi močvirnatih tal utrditi tudi vse gozdne poti. V sredo so nasuli ilovico in pesek, z velikimi vrečami pa naredili nekakšen nasip, po katerem se do območja vozijo bagri.