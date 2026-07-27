Iskanje avstrijskega skiperja se nadaljuje: z letalom, helikopterjem in dronom

Nesreča se je zgodila včeraj zjutraj ob južni obali otoka Šolta, ko so na območju vladale izjemno neugodne vremenske razmere z močnim vetrom in razburkanim morjem. 46-letni avstrijski skiper je med plovbo s katamaranom odšel sprostit vrv, ki se je zapletla okoli propelerja, pri tem pa je padel v morje. Posadka mu je vrgla vrv, vendar ga je po nekaj minutah zaradi visokih valov izgubila izpred oči. Na plovilu je bilo še šest avstrijskih državljanov, ki so jih pozneje našli nepoškodovane. S pomočjo čarterskega podjetja so jim zagotovili novega skiperja, s katerim so varno pripluli do naslednje destinacije.

Ker so bile razmere na morju že ob prijavi nesreče zelo zahtevne in so se čez dan še poslabšale, so hrvaške oblasti sprožile obsežno iskalno-reševalno akcijo z vsemi razpoložljivimi silami. V prvi fazi so pogrešanega iskali reševalni čolni pristaniških kapitanij iz Milne in Hvara, tri plovila pomorske policije ter plovilo hrvaške carine, opremljeno s termovizijskim sistemom. V iskanje so vključili tudi letalo obalne straže Pilatus, ki je pregledovalo širše območje, pozneje pa ga je zamenjal helikopter hrvaškega ministrstva za obrambo. Zaradi vse slabšega vremena in zmanjšane vidljivosti so morali akcijo zvečer nekaj po 20. uri začasno prekiniti.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Iskanje pogrešanega kapitana pri Šolti Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

Iskanje pogrešanega kapitana pri Šolti Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

Iskanje pogrešanega kapitana pri Šolti Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

Iskanje pogrešanega kapitana pri Šolti Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

Iskanje pogrešanega kapitana pri Šolti Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo







