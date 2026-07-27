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Iskanje avstrijskega skiperja se nadaljuje: z letalom, helikopterjem in dronom

Šolta, 27. 07. 2026 13.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Iskanje pogrešanega kapitana pri Šolti

Na območju otoka Šolta se nadaljuje obsežna iskalna akcija za 46-letnim avstrijskim skiperjem, ki je v nedeljo med neurjem padel s katamarana v morje. Ker ga reševalcem tudi po dnevu intenzivnega iskanja ni uspelo najti, so območje iskanja razširili proti Šolti in Drveniku Malemu. V akciji sodelujejo reševalni čolni, policija, obalna straža, helikopter, letalo in dron s termovizijsko kamero.

Nesreča se je zgodila včeraj zjutraj ob južni obali otoka Šolta, ko so na območju vladale izjemno neugodne vremenske razmere z močnim vetrom in razburkanim morjem.

46-letni avstrijski skiper je med plovbo s katamaranom odšel sprostit vrv, ki se je zapletla okoli propelerja, pri tem pa je padel v morje. Posadka mu je vrgla vrv, vendar ga je po nekaj minutah zaradi visokih valov izgubila izpred oči. Na plovilu je bilo še šest avstrijskih državljanov, ki so jih pozneje našli nepoškodovane. S pomočjo čarterskega podjetja so jim zagotovili novega skiperja, s katerim so varno pripluli do naslednje destinacije.

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Ker so bile razmere na morju že ob prijavi nesreče zelo zahtevne in so se čez dan še poslabšale, so hrvaške oblasti sprožile obsežno iskalno-reševalno akcijo z vsemi razpoložljivimi silami. V prvi fazi so pogrešanega iskali reševalni čolni pristaniških kapitanij iz Milne in Hvara, tri plovila pomorske policije ter plovilo hrvaške carine, opremljeno s termovizijskim sistemom.

V iskanje so vključili tudi letalo obalne straže Pilatus, ki je pregledovalo širše območje, pozneje pa ga je zamenjal helikopter hrvaškega ministrstva za obrambo. Zaradi vse slabšega vremena in zmanjšane vidljivosti so morali akcijo zvečer nekaj po 20. uri začasno prekiniti.

Iskanje so danes znova začeli ob 6. uri zjutraj, poroča hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Ker pogrešanega še vedno niso našli, so območje iskanja razširili proti otokoma Šolta in Drvenik Mali. V akciji sodelujeta dve reševalni plovili splitske pristaniške kapitanije, eno od njiju uporablja tudi dron s termovizijsko kamero, pridružilo pa se je še policijsko plovilo.

Od 9. ure zjutraj je v zračno iskanje ponovno vključeno tudi letalo hrvaške obalne straže. Hrvaške oblasti so prek obalne radijske postaje Splitradio vsem plovilom na območju poslale tudi nujno sporočilo PAN-PAN in jih pozvale, naj pozorno spremljajo morsko gladino ter nemudoma sporočijo morebitne sledi pogrešanega.

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