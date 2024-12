Malezija bo plačala iskanje letala, a le če najdejo večje kose razbitin

Letalo Boeing 777 je izginilo 8. marca 2014, ko je kmalu po vzletu iz malezijske prestolnice izginilo z radarjev. Na letalu je bilo največ kitajskih državljanov, saj je bilo letalo namenjeno v Peking. Kot je pokazal analiza smeri leta, je letalo v trenutkih pred strmoglavljenjem letelo izven načrtovane smeri in se usmerilo proti jugu Indijskega oceana.

Podjetje sedaj načrtuje nadaljnjo analizo vseh podatkov, da bi območje iskanja čim bolj zožili. Na teren se bodo opravili med januarjem in aprilom, ko je tudi najbolj primerno obdobje za takšne akcije, poroča AP.

Pogajanja med malezijsko vlado in ameriškim podjetjem so sicer še v teku, zaključila naj bi se v začetku 2025. A malezijska stran je tokrat bolj previdna, podjetju namreč obljubljajo 70 milijonov dolarjev (67 milijonov evrov), a le, če bodo dejansko našli večje kose razbitin letala.

Malezijska vlada je sprejela predlog ameriškega podjetja Ocean Infinity, ki je na podlagi najnovejših podatkov in analiz določilo novo območje v Indijskem oceanu, kjer bi se lahko nahajalo izginulo letalo. "Predlog podjetja je verodostojen," je odločitev utemeljil malezijski minister za promet Anthony Loke . Ameriško podjetje je prvo iskalno akcijo izvedlo že leta 2018, a takrat niso našli ničesar. Sedaj trdijo, da so svojo tehnologijo izboljšali.

Del krila, ki so ga našli na otoku v zahodnem Indijskem oceanu in je pripadalo malezijskemu letalu

Iskanje poteka od trenutka izginotja, v njem pa je sodelovalo več držav, ki so za to porabile več milijonov. Ostanke letala je morje naneslo tudi na obalo vzhodne Afrike in na otoke v Indijskem oceana.