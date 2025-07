Iskanje dečka, ki ga je odnesla Drava, se nadaljuje, tudi z droni in sonarjem

Iskanje sicer otežuje motna in hitra reka, vidljivost je slaba, vmes je območje zajelo tudi obilno deževje. "Z droni pregledujemo obalo in površje vode, s sonarjem dno, potapljači prečesavajo reko," je dodal Burazin.

Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) nadaljuje z obsežno iskalno akcijo dečka, ki je v ponedeljek izginil v reki Dravi, na območju kraja Belišće na severovzhodu države. Iskanje pogrešanega poteka s pomočjo termovizijske kamere, sonarja, drona, na teren so bili napoteni potapljači, pomagajo pa tudi psi. Ekipe teren prečesavajoj izmenjujoče. Po besedah načelnika osješke enote HGSS Krešimirja Burazina je na delu po 14 njihovih reševalcev in pripadnikov civilne zaščite. "Območje preiskujemo z brezpilotnimi letalniki, sonarji, v vodi so potapljači. Delamo vse, kar je v naši moči."

Belišće je v ponedeljek pretresla tragedija – v kalno in deročo Dravo je padel devetletni otrok, reka ga je odnesla. Zahvaljujoč hitri in pogumni reakciji treh domačinov so rešili mater in enega otroka, iskanje pogrešanega dečka pa se nadaljuje.

Mama je bila s štirimi otroki v bližini reke, kjer so v poletni vročini iskali osvežitev. V nekem trenutku je devetletnemu dečku spodrsnilo in padel je v Dravo. 31-letnica je brez pomisleka skočila za njim, nakar še drugi, šestletni otrok, a sta se oba pričela utapljati. Močan vodni tok ju je hitro odnašal vzdolž reke, v smeri proti Osijeku. Dogajanje je opazil Toni Šabijan in se takoj odzval, ko je videl, da se trudita plavati, a ju vleče pod gladino vode. Poklical je na pomoč – slišala sta ga Emanuel Horvatiček in Ivan Jozić. Mater in enega otroka so potegnili na splav, poklicali 112 in ju začeli oživljati. "Mama je znake življenja pričela kazati po štirih minutah, otrokovo stanje je bilo resnejše. Ko sem ga obrnil in videl njegov pomodrel obraz ... je bilo strašno. Moj kolega je deset minut kričal: 'Dihaj, prosim te, dihaj'. In uspelo nam je," je za RTL Danas ključne trenutke podoživel Horvatiček.

Takoj po prijavi so na kraj dogodka odhiteli pripadniki hrvaške državne službe za nesreče in nujne primere, gasilci, policija in oddelek za civilno zaščito.