Bodo s pomočjo psov le našli truplo deklice, ki je izginila pred 55 leti?

Triletna Cheryl Grimmer je leta 1970 izginila iz garderobe na plaži Fairy Meadow v Avstraliji. Policija je pred osmimi leti sicer bolj kot ne po naključju naletela na izpoved 63-letnega moškega, ki jo je leto po njenem izginotju podal še kot najstnik, a so morali vse obtožbe proti njemu zavreči. Sodnik je namreč presodil, da njegovega priznanja zaradi takratne mladoletnosti ni mogoče predložiti kot dokaz na sojenju. Se je pa v preiskavo zdaj vključila skupina prostovoljcev, ki kraj prečesava tudi s pomočjo psov. In kot so sporočili, so odkrili 'območje zanimanja'.

Pogrešana Cheryl Grimmer FOTO: Profimedia icon-expand

Cheryl Grimmer je bila stara tri leta, ko je 12. januarja 1970 izginila s plaže Fairy Meadow v Avstraliji. Primer pa je zdaj pritegnil zanimanje skupine prostovoljcev. S pomočjo psov, posebej izšolanih za iskanje trupel, naj bi jim uspelo najti "območje zanimanja", poroča BBC. Lokacijo so sporočili policiji Novega Južnega Walesa, ki jo že preiskuje. Prostovoljci pa upajo, da najdba pomeni preboj v primeru dekličinega izginotja. Avstralske oblasti sicer sumijo, da so deklico, ki se je z družino preselila iz Bristola, ugrabili in umorili. "Posebna policijska enota bo območje preiskala jutri," je sporočila policija.

'Mercury' leta 1971 dejanje sprva priznal, a pozneje zanikal

Danes je bila plaža v bližini mesta Wollongong videti prav tako idilično kot je morala biti pred vsemi temi leti –obsijana s soncem. Od peščenih sipin, ki se dvigajo v zaledje, se teren postopoma vzpenja v gosto grmovje. Lokacija le streljaj stran, v majhnem gozdnatem predelu na robu prestižnega predmestja Balgownie, pa bi lahko razkrila grozljivo skrivnost.

Obtoženi – znan le pod policijskim psevdonimom Mercury, je bil v času domnevnih kaznivih dejanj mladoleten. Leta 2019 je bil izpuščen na prostost, vse obtožbe, ki jih je zanikal, pa so bile ovržene.

Kraj je sicer že leto dni po izginotju malčice v izpovedi omenjal najstnik, prav tako iz Velike Britanije. Leta 2017 so avstralski organi pregona v zvezi s primerom obravnavali moškega, znanega le pod vzevkom Mercury. 63-letnik je bil obtožen ugrabitve in umora male Cheryl, a je vpletenost zanikal, sojenje pa je kasneje splavalo po vodi. Izpoved, ki jo je leta 1971 podal še kot najstnik, je sodnik namreč leta 2019 zavrnil – ker je pričal kot mladoletnik, je ta presodil, da priznanja ni mogoče predložiti kot dokaz na sojenju.

'Zakaj območja niso preiskali pred 55 leti?'

Cherylin brat Ricki Nash je bil v času izginotja mlajše sestre star sedem let. Nazadnje jo je videl v garderobi na plaži. "To bi morali narediti že pred 55 leti," je dejal ob začetku vnovičnega pregleda območja s psi. "Sprašujem se, zakaj niso?" je dodal. "To je nenavadno. Policija nikoli ni podrobneje preiskala tega območja, čeprav so imeli priznanje, in to zelo podrobno." Kot pravi, je vse življenje iskal odgovore, a jih vendarle ne želi najti tam – med visokimi drevesi, potoki in grmičevjem. Družina je namreč vsa ta leta še vedno upala, da je živa. "Živimo z upanjem, da jo je vzel nekdo, ki ni mogel imeti otrok, in jo vzgojil. Nekega dne bo odrasla in ugotovila, da ne pripada tej družini." Da zdaj iščejo njeno truplo, jih tako še posebej žalosti.

Cheryl Grimmer z očetom FOTO: Profimedia icon-expand

V iskanju sodeluje tudi devetletni pes Rufus, skupaj z vodnikom Chrisom D'Arcyjem, predsednikom dobrodelne organizacije Search Dogs Sydney (Iskalni psi Sydneya), ki je družini Grimmer ponudila pomoč. Organizacija je uspehe pri iskanju pogrešanih oseb in podobnih nerešenih primerih beležila že v preteklosti – lani so v jezeru na območju Novega Južnega Walesa našli človeške ostanke. Ekipa, ki je na terenu, verjame, da je tudi v primeru Cheryl dosegla preboj. "Pes je pokazal izrazito spremembo v vedenju. Menimo, da smo našli območje, ki nas zanima, informacije bomo posredovali oblastem," je dejal D'Arcy. Novica je Nasha povsem pretresla. "Če je to Cheryl, in to že 55 let, tam ne bi smela biti," je skrušen. Frank Sanvitale, nekdanji detektiv, ki je delal na primeru Grimmerjeve, je prišel podpreti družino. Z njimi deli globoko razočaranje nad policijsko preiskavo, ki je potekala skozi pet desetletij. "Upam, da nam bo po 55 letih uspelo kaj najti, vendar so možnosti za to ena proti milijon," je pojasnil. "To bi bilo kot štirikrat zapored zadeti na loteriji. Vseeno je treba uporabiti malo zdrave pameti in logike." Upokojeni preiskovalec je ob tem znova pozval odgovorne za izginotje deklice, naj pomagajo družini. "Kaj če bi storili nekaj za Cheryl, deklico, ki ste jo ugrabili, in priznali, družini tukaj v Avstraliji in Angliji pa končno zagotovili nekaj miru."

Družina zgrožena nad odločitvijo policije, da ne stopi v stik s pričami

Tragedija je pretresla več generacij družine Grimmer. Tudi hči Rickija Nasha, Melanie Grimmer, nestrpno čaka na novice glede iskanja. "Vem, da moj oče upa, da ne bodo ničesar našli. Jaz pa upam, da jo bodo, da se bo deklica vrnila domov. Moja družina je prestala toliko hudega," je poudarila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči